Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου κοινότητας

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

δολοφονία - Αιτωλοακαρνανία

Συνελήφθη ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας, Κώστα Αλεξανδρή. Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο 44χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στην περιοχή και οδηγείται στο Μεσολόγγι, στην έδρα της  Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας.

Από τις Αρχές εξετάζονται τα κίνητρα της δολοφονίας του 50χρονου.

Το θύμα πυροβολήθηκε πολλές φορές, ενώ ήταν στο όχημά του και οδηγούσε. Πυροβολήθηκε από κυνηγετικό όπλο στη θέση «Αρβανίτης» στο Λιθοβούνι Μακρυνείας.

To όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι. Για τον λόγο αυτό αρχικώς υπήρξε κινητοποίηση για τροχαίο. Όταν όμως οι Αρχές έφτασαν στο σημείο άρχισε να «ξετυλίγεται το κουβάρι» του φονικού.

Δράστης και θύμα φέρεται να είχαν και προσωπικές διαφορές το τελευταίο διάστημα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι χθες  είχαν μια φιλονικία μεταξύ τους.

 

