Καβγάς αγροτών on air: «Με τις επιλογές της Πανελλαδικής έχουμε ξεφτιλιστεί» – «Αποκαλύπτεται ο ρόλος σου μέσα σε 2 λεπτά»

Σε υψηλούς τόνους με χαρακτηρισμούς διεξήχθη η συζήτηση που είχαν το πρωί της Τρίτης (13/01), ο γραμματέας αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που θα βρεθεί σήμερα στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Τσίλιας αναφέρθηκε στα μπλόκα που θέλουν να πάρουν μέρος στο διάλογο, και εκείνη την στιγμή ο κ. Μαρούδας άρχισε να γελάει on air, στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ. «Είμαστε περίπου 30 μπλόκα και σήμερα συμβαίνει κάτι που ούτε και εμείς το περιμέναμε. Εδώ που βρίσκομαι συνεχώς έρχονται εκπρόσωποι από άλλα μπλόκα τα οποία δεν θα μετέχουν στον διάλογο, έχουμε τις εξουσιοδοτήσεις στα χέρια μας για να τα εκπροσωπήσουμε στην συνάντηση που θα γίνει».

Ενώ ο κ. Μαρούδας γελούσε ανέφερε πως «ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έρχονται κάτι πρόθυμοι από τα μπλόκα που εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους».

Τσιλιάς : Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες που εκφράζει ο Μαρούδας. Επικράτησε η λογική και όχι η παραφροσύνη. Ο διάλογος θα έπρεπε να γίνει όταν οι κινητοποιήσεις ήταν στο πικ. Φτάσαμε στο σήμερα, με τις επιλογές της πανελλαδικής να έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Αν είναι δυνατόν να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Πώς θα λύσεις τα προβλήματα; Αυτά είναι τα σόου για να βγάζουν φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος; Να κάνουμε τι; Δεν πρέπει να πάμε να συζητήσουμε;

Τσιλιάς: Όταν κάποιος θέλει να μιλήσει σοβαρά πάει σε διάλογο. Σόου δεν θα κάνει στα ΜΜΕ δεν κάνει.

Μάλιστα, ο κ. Μαρούδας στη συνέχεια ανέφερε πως την ώρα που θα γίνει η συνάντηση, θα κλείσουν δρόμους σε όλη την Ελλάδα.

Ο υφυπουργός κ. Κέλλας, ο οποίος βρισκόταν στο στούντιο, παρενέβη, υποστηρίζοντας: «Ακούστε, κύριε Μαρούδα, και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτά που λέτε θα τρίζουν τα κόκαλα του μακαρίτη του Βαγγέλη Μπούτα. Στο υπουργικό συμμετέχουν μόνο οι υπουργοί και είναι μόνο 20, δεν συμμετέχουν οι υφυπουργοί και οι αναπληρωτές. Είναι στοιχειώδες, και εσείς ως συνδικαλιστής με την εμπειρία σας θα έπρεπε να το ξέρετε πολύ καλά».

Ο κ. Μαρούδας ανέφερε στη συνέχεια: «Ο κ. Τσιλιάς θέλει συνάντηση με την κυβέρνηση εδώ και τρεις εβδομάδες. Ας πάνε, δεν μας ενδιαφέρει. Ο πρωθυπουργός ας συναντήσει όποιους θέλει, δεν μας αφορά αυτό. Εμείς ζητήσαμε συνάντηση με συγκεκριμένους όρους, που δεν έγιναν δεκτοί».

«Να απαντώ ποιοι είμαστε σε ποιον σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει ΟΣΔΕ, που δεν έχει τρακτέρ στον δρόμο, που δεν είναι εκλεγμένος», είπε ο κ. Τσιλιάς, με τον κ. Μαρούδα να σχολιάζει: «Από βλακεία σε βλακεία το πας».