Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά τείχη – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος

Σύνοψη από το

  • Ένας 19χρονος, υπήκοος Γερμανίας, έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο, το πρωί της Τρίτης (13/01).
  • Ο νεαρός βρέθηκε στο κενό από ύψος 15 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στα κάτω άκρα.
  • Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Ένας 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Τρίτης (13/01), προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Λίγο μετά τις 1:30, ένας 19χρονος, υπήκοος Γερμανίας, βρέθηκε στο κενό από σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας. Το ύψος από το οποίο έπεσε υπολογίζεται στα 15 μέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στα κάτω άκρα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον 19χρονο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοσή του

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα-Ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας που συναντήθηκε με την Λόρα – Τι είπε στους αστυνομικούς

Αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ.  παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί σε βίντε...
11:50 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Καβγάς αγροτών on air: «Με τις επιλογές της Πανελλαδικής έχουμε ξεφτιλιστεί» – «Αποκαλύπτεται ο ρόλος σου μέσα σε 2 λεπτά»

Σε υψηλούς τόνους με χαρακτηρισμούς διεξήχθη η συζήτηση που είχαν το πρωί της Τρίτης (13/01), ...
11:46 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 25χρονου Γεωργίου Κοτσαύτη, τα ίχνη τ...
11:19 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μάρμαρα Παυλίδης: Στην τελική ευθεία η οικογενειακή διαμάχη για την «αρπαγή» της εταιρείας – Η «εξαπάτηση» των 600 εκατ. ευρώ

H πολύχρονη δικαστική διαμάχη που ταλανίζει μία από τις πλέον εξωστρεφείς και κερδοφόρες ελλην...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι