Σε λειτουργία έπειτα από 13 χρόνια ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

πετρέλαιο, αγωγός
πηγή: freepik.com

Σε λειτουργία τέθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης- Σκοπίων, ανακοίνωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σε εκδήλωση της εταιρείας.

Έχουμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εν ισχύ έναν κάθετο διάδρομο ενεργειακού εφοδιασμού με παραδοσιακά προϊόντα δεδομένου ότι ο αγωγός θα μεταφέρει πετρέλαιο κίνησης που είναι το βασικό προϊόν στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη παραδόθηκε το πρώτο φορτίο και ακολουθεί εντός των ημερών το δεύτερο. Όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης η λειτουργία του αγωγού διευκολύνει τις εξαγωγές όχι μόνο προς την Β. Μακεδονία αλλά και σε γειτονικές αγορές όπως το Κόσοβο, η Νότια Σερβία, η Βουλγαρία ενισχύοντας το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας στην περιοχή. Επίσης απαλλάσσει την Θεσσαλονίκη από σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο και περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κυκλοφορία των βυτιοφόρων μέσω των οποίων γινόταν τα προηγούμενα 13 χρόνια- διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία του αγωγού- ο εφοδιασμός.

Ο επικεφαλής του ομίλου επιβεβαίωσε τα χρονοδιαγράμματα για την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου, από την κοινοπραξία με την ExxonMobil και την Energean τους επόμενους 12-18 μήνες όπως και για τις σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Chevron. Στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στην γεωπολιτική σημασία των εξελίξεων αυτών αναφορικά με την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Οικονομικά αποτελέσματα και επενδυτικός σχεδιασμός

Ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ακόμη ότι:

  • Το 2025 για τέταρτη χρονιά η εταιρεία είχε λειτουργικά κέρδη άνω του 1 δισ. Ευρώ.
  • Είναι δύσκολο αλλά όχι απίθανο να προμηθευτεί η Ελλάδα πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.
  • Η επενδυτική απόφαση για την εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη θα ληφθεί σε συνάρτηση με την προοπτική αποκατάστασης των σχέσεων με τη Ρωσία η οποία σε βάθος χρόνου θεωρείται ότι θα συμβεί.
  • Στις επενδύσεις που προγραμματίζονται περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη, κόστους 50 εκατ. Ευρώ που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.
  • Στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στόχος είναι η επίτευξη μεριδίου 10 % ως το τέλος του 2030.
  • Τις επόμενες εβδομάδες θα τεθούν σε λειτουργία οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης (μπαταρίες) του ομίλου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα προχωρά η ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ με στόχο το 1 γιγαβάτ. Στο σύνολο σχεδόν του “πράσινου” παραγωγικού δυναμικού θα προστεθούν και μπαταρίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοσή του

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα-Ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:25 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νέες πληροφορίες για τις πληρωμές-Ποια αλλαγή εξετάζεται

Νέες πληροφορίες για την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2...
07:23 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές – Έλεγχοι για πλασματικές προσφορές

Ανοιχτά θα παραμείνουν στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα τις επόμενες δύο Κ...
19:13 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Εκπτώσεις: Έρευνα για την ασφάλεια των online αγορών – Πώς να προστατευτείτε

Νέα διεθνής έρευνα αποκαλύπτει πως το 65% των χρηστών, παγκοσμίως, που πραγματοποιούν διαδικτυ...
19:02 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

IRIS: Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου στις άμεσες πληρωμές

Nέα δεδομένα από την Πέμπτη, 15 Ιανουάριου στις άμεσες πληρωμές μέσω IRIS. Ουσιαστικά αυτό που...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι