Αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης

Σύνοψη από το

  • Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν από σήμερα οι αγρότες στα τελωνεία του Προμαχώνα, των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της χώρας.
  • Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.
  • Στον Προμαχώνα, ο αποκλεισμός ξεκινά στις 12:30 και θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες για όλα τα οχήματα, ενώ σε Ευζώνους και Νίκη ισχύουν επίσης πολύωροι αποκλεισμοί για φορτηγά και Ι.Χ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί σήμερα στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν από σήμερα οι αγρότες στα τελωνεία του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:30 σήμερα, οι παραγωγοί των Σερρών προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για φορτηγά παντός τύπου καθώς και για Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου το τελωνείο θα αποφασιστεί σε νέα σύσκεψη των παραγωγών.

Οι αγρότες στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. επιβατικά, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω του παγετού και προς αποφυγήν ατυχημάτων, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες αγγίζει τους -13 βαθμούς Κελσίου. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοσή του

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα-Ποια είναι τα αιτήματα του κλάδου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας που συναντήθηκε με την Λόρα – Τι είπε στους αστυνομικούς

Αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ.  παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί σε βίντε...
11:50 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Καβγάς αγροτών on air: «Με τις επιλογές της Πανελλαδικής έχουμε ξεφτιλιστεί» – «Αποκαλύπτεται ο ρόλος σου μέσα σε 2 λεπτά»

Σε υψηλούς τόνους με χαρακτηρισμούς διεξήχθη η συζήτηση που είχαν το πρωί της Τρίτης (13/01), ...
11:46 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 25χρονου Γεωργίου Κοτσαύτη, τα ίχνη τ...
11:23 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά τείχη – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος

Ένας 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Τρίτης (13/01), προκα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι