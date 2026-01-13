Τηλεθέαση (12/1): Τα νούμερα στην prime time

Σύνοψη από το

  • Το Survivor διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό και στο γενικό κοινό στην τηλεθέαση, καθώς «παίζει» μόνο του στην prime time ζώνη, με τις σειρές να μην έχουν επιστρέψει ακόμη.
  • Η μάχη της τηλεθέασης παρέμεινε έντονη, με μικρές διαφορές και εναλλαγές στις πρώτες θέσεις.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Στο Παρά Πέντε» του MEGA και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του ALPHA σημείωσαν υψηλά ποσοστά, ενώ στο σύνολο κοινού το «Το Σόι σου» του ALPHA κέρδισε επίσης σημαντικό μερίδιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Το Survivor διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό και στο γενικό κοινό στην τηλεθέαση, βέβαια «παίζει» μόνο του στην prime time ζώνη, καθώς οι σειρές δεν έχουν επιστρέψει ακόμη μετά την ανάπαυλα των εορτών.

Η μάχη της τηλεθέασης παρέμεινε έντονη, με μικρές διαφορές και εναλλαγές στις πρώτες θέσεις.

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
ΣΚΑΪ Survivor 17,9%
MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 17,1%
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 15,1%
ALPHA Το Σόι σου (Ε) 12,5%
STAR Ξένη ταινία – Η Διάσωση 7,3%
STAR Τα φαντάσματα (Ε) 5,7%
ANT1 Don’t Forget the Lyrics (Ε) 5,4%
ANT1 The Roadshow (Ε) 5,4%
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 3,4%
OPEN Real View 1,6%

 

Σύνολο Κοινού

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
ΣΚΑΪ Survivor 20,6%
MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 14,8%
ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 12,6%
ALPHA Το Σόι σου (Ε) 13,8%
STAR Ξένη ταινία – Η Διάσωση 6,5%
STAR Τα φαντάσματα (Ε) 6%
ANT1 Don’t Forget the Lyrics (Ε) 6,5%
ANT1 The Roadshow (Ε) 5,2%
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 3,3%
OPEN Real View 2%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες με καρκίνο μαστού

Το σημάδι στον ύπνο που μπορεί να σχετίζεται με πρώιμη άνοια

Στις αγορές βγαίνει σήμερα το ελληνικό δημόσιο με 10ετές ομόλογο – Τι ποσό θα αντλήσει

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:00 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της...
05:48 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 13/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 13/1/2026.
05:43 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 13/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 13/1/2026.
05:38 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 13/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 13/1/2026.
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι