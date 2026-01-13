Τηλεθέαση (12/1): Τα νούμερα στην prime time

Το Survivor διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό και στο γενικό κοινό στην τηλεθέαση, βέβαια «παίζει» μόνο του στην prime time ζώνη, καθώς οι σειρές δεν έχουν επιστρέψει ακόμη μετά την ανάπαυλα των εορτών.

Η μάχη της τηλεθέασης παρέμεινε έντονη, με μικρές διαφορές και εναλλαγές στις πρώτες θέσεις.

Δυναμικό Κοινό

Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό ΣΚΑΪ Survivor 17,9% MEGA Στο Παρά Πέντε (Ε) 17,1% ALPHA Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 15,1% ALPHA Το Σόι σου (Ε) 12,5% STAR Ξένη ταινία – Η Διάσωση 7,3% STAR Τα φαντάσματα (Ε) 5,7% ANT1 Don’t Forget the Lyrics (Ε) 5,4% ANT1 The Roadshow (Ε) 5,4% OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 3,4% OPEN Real View 1,6%

Σύνολο Κοινού