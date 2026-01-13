Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στο κέντρο – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής, όπου η κίνηση από νωρίς το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά, και στα δύο ρεύματα του Κηφισού έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, «κολλημένοι» είναι οι οδηγοί στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό