Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Οι κινήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της – Τι λέει η οδηγός ταξί που την μετέφερε στου Ζωγράφου

Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου αναζητούν οι αστυνομικοί τα ίχνη της Λόρας, της έφηβης από την Πάτρα που έχει εξαφανιστεί από τις 8 Ιανουαρίου.

Στις 7:38, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της Λόρας, φαίνεται να συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο άνδρα. Το παιδί φορά κουκούλα, ενώ ο άνδρας έχει γείρει μπροστά και μοιάζει σαν να μετράει χρήματα.

Η τελευταία εικόνα που έχει η αστυνομία από την Λόρα είναι στην οδό Σώμερσετ στο Ρίο, λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο της. Η κάμερα στο κατάστημα, έχει καταγράψει τις κινήσεις της.

Τον ηλικιωμένο αναζητά η Ασφάλεια για να λύσει το θρίλερ της εξαφάνισης της έφηβης, ο οποίος είναι άγνωστος στην οικογένεια και προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν από την πινακίδα του αυτοκινήτου του. Λίγα λεπτά έπειτα από αυτή τη συνάντηση, η 16χρονη επιβιβάζεται σε ταξί – που έχει κλείσει από την προηγούμενη μέρα – και από την Πάτρα φτάνει στην Αθήνα.

Η ανήλικη πήρε ταξί από την Πάτρα κι έφτασε στου Ζωγράφου, ενώ βαφόταν στη διαδρομή. «Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα μέχρι τον προορισμό μας. Έβγαλε τα καλλυντικά της και βαφόταν. Δεν φαινόταν παιδάκι, φαινόταν σαν φοιτήτρια. Έχω δώσει κατάθεση στην αστυνομία», λέει η οδηγός του ταξί στο Star.

Ο πατέρας της – με το κινητό στο χέρι – περιμένει ένα καλό νέο. «Η Λόρα πήγε στο σχολείο και δεν ήρθε στο σπίτι. Η αστυνομία ψάχνει. Έλεγξε αεροδρόμια, καμία πληροφορία. Δεν έχει φύγει με αεροπλάνο».

Ως ανήλικη δεν θα μπορούσε να πετάξει μόνη της. Μήπως ο μυστηριώδης άνδρας της πούλησε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει; Το ερώτημα αυτό είναι στο τραπέζι της έρευνας. Λίγες μέρες πριν, η Λόρα πήγε σε: Ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει τα κοσμήματά της και αγόρασε από συμμαθήτριά της ένα κινητό τηλέφωνο.

Πριν εξαφανιστεί – το ίδιο πρωί – έσβησε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήρε τη σχολική της τσάντα και δήθεν πήγε για μάθημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπάρχουν μαθητές που την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, αλλά όχι στη σχολική αίθουσα.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της κατάθεση συμμαθήτριάς της. Η 16χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως έχει έναν αδελφό στη Γερμανία, που ποτέ δεν έχει γνωρίσει, και θέλει να τον ψάξει. Από το δωμάτιο της κοπέλας λείπει το διαβατήριό της.