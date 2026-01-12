Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα – Βίντεο ντοκουμέντο την καταγράφει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα – Βίντεο ντοκουμέντο την καταγράφει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, κόρης Γερμανών που ζουν μόνιμα στην περιοχή, με τις Αρχές που συγκεντρώνουν νέα στοιχεία για τις κινήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της, να έχουν στα χέρια τους και βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται το κορίτσι.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, φαίνεται η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου όπου διαμένει. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί.

Το κορίτσι, όπως φαίνεται έχει μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μαζί με ένα άλλο κορίτσι.

Πούλησε στο διαδίκτυο αντικείμενα για να συγκεντρώσει χρήματα

Η Ασφάλεια Πατρών διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και με τη δέουσα ευαισθησία, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη ζωή στην Πάτρα και τον τελευταίο καιρό, πούλησε στο διαδίκτυο κάποια αντικείμενα με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για να επιστρέψει στην Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της.

Σημειώνεται ότι για την εξαφάνιση έχει εκδοθεί “Missing Alert”.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

