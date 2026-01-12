Παρασκευή Κερασιώτη: Η τρυφερή ανάρτηση για τον σύντροφό της – «Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου σε όλα…»

Σύνοψη από το

  • Το 2025 ήταν μία πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική χρονιά για την Παρασκευή Κερασιώτη και τον Κωνσταντίνο Ανδρωνή, οι οποίοι έγιναν γονείς.
  • Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η Παρασκευή Κερασιώτη έκανε μία πολύ όμορφη και τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, η οποία είναι αφιερωμένη στον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της.
  • Η νέα μητέρα δημοσίευσε ένα βίντεο και έγραψε για τον σύζυγό της: «Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου σε όλα, στα όμορφα, στα δύσκολα… Σε ευχαριστώ για όλα. Σ’ αγαπώ».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Παρασκευή Κερασιώτη
Φωτογραφία: Instagram/paraskevi_kerasioti

Το 2025 ήταν μία πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική χρονιά για την Παρασκευή Κερασιώτη και τον Κωνσταντίνο Ανδρωνή, οι οποίοι έγιναν γονείς. Το μοντέλο έφερε στον κόσμο τον γιο τους και από τότε έχουν μοιραστεί μερικά στιγμιότυπα από την όμορφη οικογένειά τους, σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η Παρασκευή Κερασιώτη έκανε μία πολύ όμορφη και τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, η οποία είναι αφιερωμένη στον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο, με την μορφή του Instagram story, από το καλοκαίρι. Σε αυτό, βλέπουμε το ερωτευμένο ζευγάρι στη διάρκεια βόλτας του.

Η νέα μητέρα έχει γράψει: «Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου σε όλα, στα όμορφα, στα δύσκολα. Αυτές τις μέρες περνάω τις δικές μου φάσεις, μετά την γέννα δεν είναι όλα τέλεια, οι γυναίκες περνάμε δύσκολα μέχρι να επανέλθουμε ξανά.

Να είστε δίπλα σε αυτές τις γυναίκες, να τις αγαπάτε, να τις στηρίζετε. Σε ευχαριστώ για όλα. Σ’ αγαπώ».

20:14 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

19:26 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

18:37 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

18:13 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

