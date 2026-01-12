Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: «Όντως είμαι στεναχωρημένος από τις κριτικές αυτές»

  • Ο Παύλος Κοντογιαννίδης, που υποδύεται τον Λάζαρο Κουντουριώτη στην ταινία «Καποδίστριας», δήλωσε στεναχωρημένος από τις αρνητικές κριτικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όντως είμαι στεναχωρημένος από τις κριτικές αυτές».
  • Παρά τις αρνητικές κριτικές, ο ηθοποιός ανέφερε ότι ο κόσμος δεν τις ακούει, με προβολές σε πόλεις όπως οι Σέρρες και η Βέροια να είναι sold out για τις επόμενες πέντε μέρες.
  • Αποκάλυψε επίσης ότι το σενάριο της ταινίας «Καποδίστριας» ενθουσίασε το Χόλιγουντ, το οποίο ζήτησε να γίνει αγγλόφωνο, με αποτέλεσμα το τελικό σενάριο να είναι πλέον και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Στην εκπνοή του 2025 έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Ανάμεσα στους ηθοποιούς που συμμετέχουν, είναι και ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ο οποίος υποδύεται τον Λάζαρο Κουντουριώτη.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε και στις αρνητικές κριτικές που έχουν γίνει για τη ταινία.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Παύλος Κοντογιαννίδης είπε στη συνέντευξή του πως: «Κουντουριώτηδες υπάρχουν πολλοί και σήμερα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βάλλουν κατά της ταινίας, είτε την είδαν είτε όχι. Δες την ταινία. Γιατί κάνεις προπαγάνδα, να μην τη δω εγώ, όχι άγνωστος;

Ο κόσμος όμως δεν τα ακούει αυτά και πραγματικά τώρα πριν την κουβέντα μας, με πήραν από Σέρρες κάτι συγγενείς, από Βέροια, sold out για τις επόμενες πέντε μέρες! Αυτό είναι πολύ καλό».

«Το σενάριο πέρασε πολλές διακυμάνσεις, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, γιατί βγαίνουν και κάποιοι άλλοι που έχουνε πια δει τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ και τους φάνηκε πάρα πολύ φτωχή η ταινία.

Τους πληροφορώ ότι, εγώ δεν παίρνω θέση για τους άλλους ηθοποιούς, καταθέσαμε ψυχή και δεν λέω εάν πήραμε λεφτά ή και πόσα πήραμε, για αυτούς που θέλουν την υπερπαραγωγή», εξήγησε ο ηθοποιός στη συνέχεια.

«Φεύγει ο κόσμος δακρυσμένος μέσα από την ταινία»

Ακόμα, ανέφερε πως: «Ο Γιάννης Σμαραγδής κατέθεσε ψυχή. Για μία δόση άλλαξε το σενάριο και είχαμε κάνει μία ιδιωτική κουβέντα με τον Γιάννη, αλλά μπορούμε να τη πούμε τώρα.

Μου είπε ότι διάβασαν το σενάριο στο Χόλιγουντ και ενθουσιάστηκαν. Όχι ότι αγάπησαν τόσο πολύ τον Καποδίστρια, αλλά θέλουν να τον ταυτίσουν με τον Κένεντι, ο οποίος με τον ίδιο τρόπο δολοφονήθηκε. Του είπα ότι είναι καλό αυτό και μου απάντησε ότι τρελάθηκαν με το σενάριο, αλλά έβαλαν ένα όρο, επειδή θα απευθυνθούν παγκοσμίως πρέπει να είναι αγγλόφωνο. Το σενάριο άλλαξε και όπως και τώρα είναι και ελληνικά και αγγλικά».

«Όντως είμαι στεναχωρημένος από τις κριτικές αυτές, τις… Τι να πω τώρα; Φεύγει ο κόσμος δακρυσμένος μέσα από την ταινία, και κάθονται τώρα, και τι βγάζεις αυτή τη μιζέρια από μέσα σου;

Δηλαδή άκουσα σε πρωινάδικο, δεν θα πω το όνομα αλλά θα το καταλάβουν όλοι, είναι δυνατόν να κάνει ανάλυση πεπειραμένος δημοσιογράφος και να λέει ότι ο Σμαραγδής ψώνισε ηθοποιούς από το κάτω ράφι;», πρόσθεσε.

