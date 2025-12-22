Παύλος Κοντογιαννίδης: «Επειδή με βλέπουν αυτοί που θέλουν να με βρίσουν και με ρωτάνε τι βαφή βάζω…»

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης έχει μία επιτυχημένη πορεία στο χώρο του θεάματος, στον οποίο βρίσκεται πάνω από 50 χρόνια. Ο καταξιωμένος ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, και εκεί εξομολογήθηκε πως αν δεν ασχολούνταν με τον χώρο της υποκριτικής, θα καταπιανόταν με τις αγροτικές εργασίες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα κακοπροαίρετα σχόλια που αφορούν στο γεγονός πως βάφει τα μαλλιά του, και εξήγησε τον λόγο πίσω από αυτή την κίνησή του.

Στη συνέντευξή του, ο Παύλος Κοντογιαννίδης είπε μεταξύ άλλων πως: «Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, θα γινόμουν αγρότης, το έχω δηλώσει πολλές φορές. Η φύση για εμένα είναι υπεράνω τέχνης!».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Η πολιτική είναι πολύ σκληρή, αλλά είμαι τσαμπουκάς σε αυτό.

Και κάτι άλλο να διευκρινίσω, επειδή με βλέπουν αυτοί που θέλουν να με βρίσουν και με ρωτάνε τι βαφή βάζω και κάτι τέτοια. Λοιπόν, δεν υπάρχει Κοντογιαννίδης στην πραγματικότητα. Υπάρχει ο ρόλος που κάνει ο Κοντογιαννίδης αυτή τη σεζόν και πρέπει να είναι έτσι!».

«Η κόρη μου είναι πιο τσαμπουκάς από εμένα. Μου κρατάει μία απόσταση και αυτό μου αρέσει. Το ίδιο ήταν και η μάνα μου», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.