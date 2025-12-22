Όλγα Βλαχοπούλου για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το λέω τώρα και συγκινούμαι γιατί ήταν μια δύσκολη διαδικασία…»

Η Όλγα Βλαχοπούλου είναι μία από τις πιο επιτυχημένες στιχουργούς που έχουμε στη χώρα μας, καθώς έχει γράψει μερικά από τα πιο αγαπημένα, γνωστά και διαχρονικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου. Η καλλιτέχνις, η οποία είναι και συγγραφέας βιβλίων, ήταν καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας (22/12) στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Όλγα Βλαχοπούλου αναφέρθηκε και στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, καθώς και στο τραγούδι που έγραψε εκείνο το διάστημα, το οποίο ερμήνευσε ο Νίκος Βέρτης.

Συγκεκριμένα, η επιτυχημένη στιχουργός εξομολογήθηκε πως: «Έχω γράψει κατά τη διάρκεια των θεραπειών μου ένα κομμάτι. Όταν έκανα τις ακτινοθεραπείες. Έκανα ογκεκτομή, δηλαδή αφαίρεση του όγκου.

Ήταν δύο εστίες, οι οποίες αφαιρέθηκαν στο χειρουργείο. Δεν έχω κανένα θέμα να μιλήσω γι’ αυτό. Έτσι και αλλιώς οι γυναίκες πρέπει να ξέρουν. Πρέπει να μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτό, να αφορίζουμε και τις λέξεις. Την λέξη καρκίνος πρέπει να την αφορίζουμε, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας στοιχειώνει».

«Το λέω τώρα και συγκινούμαι, γιατί ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Όμως με τη βοήθεια του Θεού, των φίλων, της οικογένειας, ήρθε και πέρασε σαν ένα χάδι, θα το πω εγώ τώρα», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η στιχουργός είπε ότι: «Κατά τη διάρκεια των θεραπειών μου είχα γράψει το “Κάνεις πως δεν με ακούς” στον Νίκο Βέρτη. Είναι ένα ζεϊμπέκικο, βγήκε λίγο μετά το τέλος των θεραπειών μου. Οπότε κατά κάποιο τρόπο κατέγραψα κάποια συναισθήματα που ένιωθα εκείνο το διάστημα».