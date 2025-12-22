Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης: Eπιστρέφουν το 2026, μέσα από τη συχνότητα του Mega

Σύνοψη από το

  • Η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης επιστρέφουν το 2026 μέσα από τη συχνότητα του Mega, μετά τη μακρά συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1.
  • Το συγγραφικό δίδυμο ετοιμάζει μια νέα μίνι σειρά με τον τίτλο «Σύγκρουση», η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια.
  • Η «Σύγκρουση» θα έχει επίκεντρο ένα τροχαίο δυστύχημα και αναμένεται να βγει στον αέρα του Mega τη σεζόν 2026-2027.
Μελίνα Τσαμπάνη Πέτρος Καλκόβαλης
Φωτογραφία: Facebook/Melina Tsampani

Μέσα από τη συχνότητα του Mega θα επιστρέψουν το 2026 η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, με βάση την Reallife.

Μετά τη μακρά συνεργασία με τον ΑΝΤ1 με τις «Άγριες μέλισσες» και τη «Μάγισσα», το συγγραφικό δίδυμο ετοιμάζει την επιστροφή του μέσω νέας μίνι σειράς με τον τίτλο «Σύγκρουση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία JK Productions, που θα αναλάβει την παραγωγή, έχει ήδη δώσει τα χέρια με το Mega για να φιλοξενήσει το νέο μυθοπλαστικό εγχείρημα. Πρόκειται για μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων με επίκεντρο ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώνεται μια νεαρή γυναίκα.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες, με στόχο η «Σύγκρουση» να βγει στον αέρα του Mega τη σεζόν 2026-2027.

