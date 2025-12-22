Άγιος έρωτας – Μαρίνα Ψάλτη: «Κλείνει ένας κύκλος»

Σύνοψη από το

  • Η Μαρίνα Ψάλτη, η αγαπημένη Πετρούλα, μίλησε για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά, καθώς η υγεία του χαρακτήρα της επιδεινώνεται συνεχώς λόγω φυματίωσης στα τελευταία επεισόδια.
  • Η ίδια δήλωσε ότι «κλείνει ένας κύκλος» από μια «πολύ ωραία περίοδο της ζωής» της, τονίζοντας ότι «αγάπησε πάρα πολύ αυτό το σίριαλ».
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι στα τελευταία γυρίσματα, έπαθε «τρακ» και ένιωσε «ένα περίεργο ανάμεικτο συναίσθημα» αποχωρισμού, με «πολλή συγκίνηση» να την κατακλύζει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Μαρίνα Ψάλτη

Η Μαρίνα Ψάλτη, η αγαπημένη και βασανισμένη Πετρούλα, μιλά στον Χάρη Χρονόπουλο και την εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά.

Η τελευταία περιπέτεια της Πετρούλας με τη φυματίωση, την εξασθένησε τόσο που δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Στα τελευταία επεισόδια παρακολουθούμε την υγεία της να επιδεινώνεται συνεχώς…

«Κλείνει ένας κύκλος» θα πει η ίδια, «μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου. Το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το σίριαλ και όχι γιατί έκανε αυτή την επιτυχία. Το αγάπησα γιατί συναντήθηκα με ανθρώπους που κάποιους τους συμπάθησα πολύ, κάποιους τους αγάπησα πολύ, κάποιους δεν θα τους χάσω… ελπίζω. Ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία και ήρθε και σε μια περίοδο της ζωής μου που ήταν πολύ δύσκολη, οπότε είναι κάτι που θα το θυμάμαι».

Πώς βίωσε τα τελευταία της γυρίσματα; «Εγώ έπαθα το εξής, είχαν μείνει δύο τελευταίες σκηνές, όχι όμως του θανάτου. Και ξαφνικά -μετά από ενάμιση χρόνο- έπαθα τρακ, άρχισα να ανεβάζω παλμούς και αναρωτιόμουν γιατί μου συμβαίνει. Ήταν ένα περίεργο ανάμεικτο συναίσθημα επειδή τελείωνε κι έφευγα. Ήταν η στιγμή του αποχωρισμού και υπήρχε πολλή συγκίνηση… δεν είναι αυτονόητο ότι στις δουλειές μας περνάμε πάντα καλά», θα πει χαρακτηριστικά, και θα ευχηθεί για το 2026 «να έχουμε υπομονή, αντοχές και δύναμη».

Δείτε τη συνέντευξη: 

12:25 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

