Υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ: «Οι στόχοι του Πούτιν για την Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει» – Θέλει να καταλάβει περιοχές που ανήκαν στην ΕΣΣΔ

Εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο του να καταλάβει το σύνολο της Ουκρανίας όπως και κάποιες περιοχές της Ευρώπης που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση, δήλωσαν έξι πηγές που έχουν γνώση του θέματος στο Reuters, την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι εκθέσεις αυτές έρχονται σε άμεση αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι ο Πούτιν θέλει να δει τον πόλεμο να τερματίζεται, αλλά και με τις διαβεβαιώσεις του Ρώσου προέδρου ότι δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη.

Η πιο πρόσφατη έκθεση χρονολογείται στα τέλη Σεπτεμβρίου, σημείωσε μία από τις πηγές.

Τα συμπεράσματα των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, και συμφωνούν με την άποψη Ευρωπαίων ηγετών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος εποφθαλμιά το σύνολο της Ουκρανίας και περιοχές χωρών που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση, κάποιες από τις οποίες είναι πλέον μέλη του ΝΑΤΟ, αναφέρουν οι πηγές.

«Οι χώρες της Βαλτικής πιστεύουν ότι θα είναι οι πρώτες»

«Οι πληροφορίες πάντα έδειχναν ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», δήλωσε ο Μάικ Κουίγκλι, Δημοκρατικός μέλος της επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων μιλώντας στο Reuters.

«Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι γι’ αυτό. Οι Πολωνοί είναι εντελώς πεπεισμένοι γι’ αυτό. Οι χώρες της Βαλτικής πιστεύουν ότι θα είναι οι πρώτες», πρόσθεσε.

Η Ρωσία ελέγχει αυτή τη στιγμή το 20% του ουκρανικού εδάφους και ο Πούτιν έχει ανακοινώσει την προσάρτηση των επαρχιών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, όπως και της χερσονήσου της Κριμαίας.

Από την πλευρά του ο Τραμπ πιέζει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό κομμάτι των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ που ελέγχει στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και οι περισσότεροι συμπατριώτες του απορρίπτουν.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τρομερή πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου» και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σε ανάρτησή της στο Χ το Σάββατο η διευθύντρια των Υπηρεσιών Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI), Τάλσι Γκάμπαρντ, έγραψε στο X ότι, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία «επιδιώκει να αποφύγει έναν ευρύτερο πόλεμο με την Ευρώπη».

Πρόσθεσε εξάλλου ότι η πρόοδος των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία δείχνουν ότι η Μόσχα «δεν έχει επί του παρόντος την ικανότητα να κατακτήσει και να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, πόσο μάλλον την Ευρώπη».

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν γνωρίζει πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters, αλλά πρόσθεσε ότι, αν το τηλεγράφημα του πρακτορείου είναι ακριβές, τότε τα συμπεράσματα των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών είναι λανθασμένα.

«Δεν είναι σε καμία περίπτωση αλήθεια», τόνισε ο Πεσκόφ.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ -ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας των ακινήτων, Στιβ Γουίτκοφ– συζητούν εδώ και εβδομάδες πάνω σε ένα αμερικανικό, ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων με Ουκρανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Αν και μετά και τις πιο πρόσφατες συνομιλίες το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επετεύχθη κάποια πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για τα εδαφικά ζητήματα.

Μία πηγή και ένας διπλωμάτης επεσήμαναν ότι οι αμερικανικές εγγυήσεις που προσφέρονται στο Κίεβο για την ασφάλεια του έναντι τυχόν νέας ρωσικής επίθεσης εξαρτώνται από το αν ο Ζελένσκι θα αποδεχθεί να παραχωρήσει εδάφη στη Μόσχα.

Άλλοι διπλωμάτες σχολίασαν ότι δεν ισχύει αυτό, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να εξετάζονται άλλες εναλλακτικές, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο.

Οι διπλωμάτες εξήγησαν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας, που θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, προβλέπουν την ανάπτυξη μιας κυρίως ευρωπαϊκής δύναμης ασφαλείας σε γειτονικές χώρες και στην Ουκρανία, μακριά από τη γραμμή του μετώπου, η οποία θα συμβάλει στην απώθηση τυχόν μελλοντικής ρωσικής επίθεση.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα περιοριστούν στα 800.000 μέλη, δήλωσε η πηγή, αλλά πολλοί διπλωμάτες έχουν επισημάνει ότι η Ρωσία επιθυμεί ο αριθμός να είναι μικρότερος, κάτι στο οποίο είναι ανοικτοί οι Αμερικανοί.

Παράλληλα οι ΗΠΑ θα προσφέρουν πληροφορίες και άλλη υποστήριξη στην Ουκρανία, με το σύνολο των εγγυήσεων ασφαλείας να πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Σύμφωνα με δύο πηγές, το σχέδιο της Ουάσινγκτον περιλαμβάνει επίσης υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ εναέριες περιπολίες πάνω από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε την Πέμπτη επιφυλακτικός, λέγοντας ότι «υπάρχει ένα ερώτημα για το οποίο ακόμη δεν έχω λάβει απάντηση: τι ακριβώς θα κάνουν αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας».

Εξάλλου είναι αβέβαιο αν ο Πούτιν θα συμφωνήσει σε αυτές τις εγγυήσεις, καθώς έχει απορρίψει επανειλημμένα στο παρελθόν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου του την Παρασκευή δεν φάνηκε έτοιμος για συμβιβασμούς, αν και δήλωσε ανοικτός σε συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Τόνισε ωστόσο ότι θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι όροι του, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους στην Ουκρανία.

Κάποιοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν παραδεχθεί ότι ο Πούτιν ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί με κάτι λιγότερο από τον αρχικό του στόχο να καταλάβει την Ουκρανία.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία ή να καταλάβει το σύνολο της χώρας. Είναι δύο πράγματα που έχει δηλώσει δημοσίως», σχολίασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή.

«Γνωρίζουμε τι ήθελαν να πετύχουν αρχικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν έχουν πετύχει αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ