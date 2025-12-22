Jim Beam: Βάζει «λουκέτο» στα βαρέλια εν μέσω πιέσεων από τους δασμούς Τραμπ – «Παγώνει» η παραγωγή του το 2026

  • Το ιστορικό εργοστάσιο του μπέρμπον Jim Beam στο Κεντάκι των ΗΠΑ θα διακόψει πλήρως την παραγωγή του για ολόκληρο το 2026, με την εταιρεία να δηλώνει πως θα επενδύσει σε αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων.
  • Οι Αμερικανοί παραγωγοί αποσταγμάτων έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ανταποδοτικούς δασμούς στις εξαγωγές τους, εξαιτίας της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Τα αποθέματα μπέρμπον στο Κεντάκι έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια, με την Ένωση Αποστακτήρων να καλεί σε «μια ταχεία επιστροφή στο αμοιβαίο, χωρίς δασμούς εμπόριο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Jim Beam: Βάζει «λουκέτο» στα βαρέλια εν μέσω πιέσεων από τους δασμούς Τραμπ – «Παγώνει» η παραγωγή του το 2026

Το ιστορικό εργοστάσιο του μπέρμπον Jim Beam στο Κεντάκι, στις ΗΠΑ, θα διακόψει πλήρως την παραγωγή του για ολόκληρο το επόμενο έτος, σε μια απόφαση που αντανακλά τόσο τις συνθήκες της αγοράς όσο και τις ευρύτερες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος του αμερικανικού ουίσκι.

Η εταιρεία που παράγει το δημοφιλές μπέρμπον ανακοίνωσε ότι το βασικό της εργοστάσιο στο Κεντάκι θα παραμείνει κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, προκειμένου, όπως ανέφερε σε δήλωσή της στο BBC την Κυριακή, να αξιοποιήσει «την ευκαιρία να επενδύσει σε αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων».

Στην ίδια δήλωση επισημαίνει: «Αξιολογούμε διαρκώς τα επίπεδα παραγωγής ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στη ζήτηση των καταναλωτών και πρόσφατα συναντηθήκαμε με την ομάδα μας για να συζητήσουμε τους όγκους μας για το 2026».

Οι αποστακτήρες του Κεντάκι, πολιτείας που είναι συνώνυμη με το μπέρμπον, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενη αβεβαιότητα, εν μέρει εξαιτίας της εμπορικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Jim Beam ανήκει στον ιαπωνικό κολοσσό ποτών Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους στις εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένης ενός δεύτερου αποστακτηρίου, καθώς και των μονάδων εμφιάλωσης και αποθήκευσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά την επόμενη χρονιά, ενώ ανοικτό θα παραμείνει και το κέντρο επισκεπτών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο θα απασχολήσει το προσωπικό της κατά τη διάρκεια της παύσης της παραγωγής και ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το συνδικάτο των εργαζομένων.

Τον Οκτώβριο, ο οργανισμός της πολιτείας Kentucky Distillers’ Association (KDA) είχε ανακοινώσει ότι τα αποθέματα μπέρμπον στις αποθήκες της πολιτείας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με την ίδια την ένωση, τα βαρέλια αυτά, τα οποία φορολογούνται από την πολιτεία, κόστισαν στα αποστακτήρια «ένα συντριπτικό» ποσό ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο φέτος.

Οι Αμερικανοί παραγωγοί αποσταγμάτων έχουν βρεθεί αντιμέτωποι και με ανταποδοτικούς δασμούς στις εξαγωγές τους, μετά την αποκαλούμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Όπως σημείωσε η KDA τον Οκτώβριο, «μεγάλο μέρος της επέκτασης της τελευταίας δεκαετίας είχε στόχο την παγκόσμια ανάπτυξη», καλώντας παράλληλα «σε μια ταχεία επιστροφή στο αμοιβαίο, χωρίς δασμούς εμπόριο».

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχει επίσης επηρεάσει τις πωλήσεις αλκοόλ, καθώς οι περισσότερες καναδικές επαρχίες προχώρησαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε μποϊκοτάζ των αμερικανικών αποσταγμάτων, επιβαρύνοντας περαιτέρω έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται, καταλήγει το BBC.

