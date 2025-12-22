Χαμός on air ανάμεσα στις πρωινές εκπομπές του Open και του Mega – «Έχω να δω κάτι τέτοιο από τη δεκαετία του 90’» – «Κάποιοι να κοιτάνε και λίγο στον καθρέφτη»

Κόντρα στον… αέρα είχαν οι ενημερωτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης στο Open και το Mega, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, από το μπλόκο στα Μάλγαρα, ο οποίος έκανε δηλώσεις με αφορμή τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται για επιδοτήσεις 122.000 ευρώ.

Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, συνδέθηκε με τα Μάλγαρα, με τον κ. Ανεστίδη, να λέει στους δημοσιογράφους τον καναλιών που είχαν τοποθετήσει μικρόφωνα μπροστά του, ότι θα μιλήσει πρώτα στο Open. «Εξηγούμαι, προτεραιότητα έχει το Open» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Κάτσε ρε…» είπε σε δημοσιογράφο του Μega που τον πλησίασε με το μικρόφωνο εκείνη την ώρα, λέγοντας πως «είμαστε στον αέρα».

«Τι εννοεί ο συνάδελφος “είμαστε στον αέρα;” Δεν είμαστε όλοι μαζί στον αέρα, αυτά είναι της δεκαετίας του 90’» ανέφερε ο Μάνος Νιφλής, με τη δημοσιογράφο του OPEN να βάζει ακουστικό στον κ. Ανεστίδη, για να έχει επιστροφή ήχου από την εκπομπή, καθώς είχαν κανονισμένη συνέντευξη, όπως προέκυψε από τα λεγόμενά του.

«Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Ποιος μου μιλάει τώρα;» είπε ο αγρότης, καλημερίζοντας στη συνέχεια τον Μάνο Νιφλή.

«Είναι και ο κ. Χασαπόπουλος» ακούστηκε να λέει ο δημοσιογράφος του Mega. «Ο κ. Χασαπόπουλος είναι το άλλο μικρόφωνο δίπλα» συνέχισε ο κ. Ανεστίδης και άρχισε τις δηλώσεις του.

«Είναι όλα τα κανάλια στον αέρα. Μπορείτε να βγάλετε την επιστροφή από το Open και να μας πείτε τι συνέβη για να σας ακούνε όλοι;» ανέφερε κάποιος δημοσιογράφος, ενώ άλλη δημοσιογράφος τον κάλεσε να κάνει ακριβώς το ίδιο. «Μπορείτε να βάλετε την επιστροφή από το OPEN μετά για να κάνετε τη δουλειά σας».

«Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι» σχολίασε ο Γιάννης Κολοκυθάς. «Να πούμε για το Mega, ότι αυτό είναι δεκαετίας 90′, δεν είναι του 2025. Δεν περίμενα να ισχύει ακόμα αυτό. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι εκεί. Αν έχει τέτοια εντολή από την εκπομπή του, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, να το κάνει αυτό… Είχαμε ραντεβού με τον κ. Ανεστίδη. Είπε ο άνθρωπος ότι προτεραιότητα έχει το Open και πήγε τσαμπουκά να του βγάλει το μικρόφωνο και τα ακουστικά. Ειλικρινά από τη δεκαετία του 90′ έχω να δω κάτι τέτοιο» ανέφερε από την πλευρά του ο Μάνος Νιφλής.

Τελικά, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» διέκοψε τη σύνδεση και είπαν πως θα συνδεθούν αργότερα – όταν τελειώσουν οι κοινές δηλώσεις στα κανάλια – για να συνομιλήσουν με τον κ. Ανεστίδη, όπως ήταν προγραμματισμένο.

«Ας βγάλουμε τις επιστροφές να κάνετε εσείς τις ερωτήσεις» έλεγε την ίδια ώρα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στον δημοσιογράφο του Mega όταν άρχισε να κάνει δηλώσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής, ενώ στη συνέχεια τον κάλεσε να συντονίσει τα πράγματα, και τελικά αποφάσισε να διακόψει τη σύνδεση με τα Μάλγαρα και να συνδεθούν αργότερα.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» σχολίασαν στη συνέχεια όσα έγιναν. «Μας στέλνετε μηνύματα γιατί κλείσαμε τον κ. Ανεστίδη. Δεν τον κλείσαμε αλλά δεν μπορούμε να γίνεται διάγγελμα. Πρέπει να κάνουμε διάλογο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Αυτό το μπάχαλο δεν… » είπε η Ανθή Βούλγαρη.

«Είχαμε κανονίσει με τον κ. Ανεστίδη μετά τις 8. Όταν τον είδαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι λογικό να πάνε εκεί. Είναι και πρακτικές κάποιων συναδέλφων, που θυμίζουν άλλες εποχές, που πηγαίνουν και βάζουν επιστροφές στους ανθρώπους για να ακούνε δήθεν τον τάδε παρουσιαστή. Μεγαλώσαμε με αυτά τα πράγματα, δεν είναι ωραία και παλαιότερα τα καταδικάζαμε» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.