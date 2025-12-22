ΥΠΕΞ Δανίας: Ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου από τις ΗΠΑ επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Τραμπ για την Γροιλανδία

  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε ότι ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου από τον Τραμπ στη Γροιλανδία «επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον» αλλά τόνισε την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας πόσο «απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την Εθνική Ασφάλειά μας». Ο Λάντρι δήλωσε πως είναι τιμή του «να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ».
  • Τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα να γίνει η Γροιλανδία τμήμα των ΗΠΑ, με την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας να δηλώνει ότι σχόλια των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.
Φωτογραφία: Reuters

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία αντανακλά το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για το νησί αυτό της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Ο διορισμός επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία. Εντούτοις επιμένουμε ότι όλοι -των ΗΠΑ περιλαμβανομένων- πρέπει να δείχνουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», υπογραμμίζει ο Ράσμουσεν σε δήλωσή του που δημοσιοποίησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χθες, Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι διορίζει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία και είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την Εθνική Ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα Συμφέροντα της Χώρας μας για την Ασφάλεια, και την Επιβίωση των Συμμάχων μας και βεβαίως του Κόσμου».

Πηγή: Truth Social

Ο Τζεφ Λάντρι, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη της Λουιζιάνας τον Ιανουάριο 2024, ευχαρίστησε τον Τραμπ μέσω του X λέγοντας: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω … σ’ αυτή την εθελοντική θέση για να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ. Αυτό δεν επηρεάζει επ’ ουδενί τη θέση μου ως Κυβερνήτη της Λουιζιάνας!».


Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές στη διάρκεια των ετών ότι η Γροιλανδία, ένα έδαφος της Δανίας που διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο του νησιού.

Ο Λάντρι είχε επαινέσει φέτος την ιδέα.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ έχει απολύτως δίκιο!», έγραψε ο Λάντρι στις 9 Ιανουαρίου στο X. «Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι η Γροιλανδία θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπουδαίο γι’ αυτούς, σπουδαίο για εμάς! Ας το κάνουμε!».


Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα.

Μολονότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γροιλανδία δεσμεύθηκαν αυτό το μήνα να επιδεικνύουν «αμοιβαίο σεβασμό», η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών, Βίβιαν Μότζφελτ, δήλωσε πως σχόλια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα μεταξύ των ντόπιων και υπογράμμισε την ανάγκη να μιλήσουν ανοικτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η χώρα μας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται επί 80 χρόνια με βάση κοινά συμφέροντα. Υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία», δήλωσε η Μότζφελτ στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

