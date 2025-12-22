Έπσταϊν: Σάλος με τη φωτογραφία του Τραμπ δίπλα σε γυναίκες με μαγιό – Το εξώφυλλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η «εμμονή» με τη βασιλική οικογένεια

Σύνοψη από το

  • Σάλο προκάλεσε η προσωρινή αφαίρεση από το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) των ΗΠΑ μιας φωτογραφίας από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ποζάρει με γυναίκες. Η φωτογραφία επανήλθε έπειτα από κατηγορίες περί συγκάλυψης, με το DOJ να εξηγεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως απεικονίζονται θύματα.
  • Πολλά από τα αρχεία Έπσταϊν είχαν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία, με περίπου 700 σελίδες να είναι πλήρως μαυρισμένες. Αυτό προκάλεσε επικρίσεις για έλλειψη διαφάνειας και κατηγορίες για συγκάλυψη από θύματα και πολιτικούς.
  • Η εμμονή του Έπσταϊν με τη βασιλική οικογένεια είναι εμφανής σε μια από τις πιο «παράξενες» φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού του. Πρόκειται για ένα κορνιζαρισμένο εξώφυλλο των The Times με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, που βρέθηκε στην ιδιωτική του κατοικία.
Έπσταϊν: Σάλος με τη φωτογραφία του Τραμπ δίπλα σε γυναίκες με μαγιό – Το εξώφυλλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η «εμμονή» με τη βασιλική οικογένεια

Σάλο προκάλεσε η προσωρινή αφαίρεση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μιας φωτογραφίας από τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ποζάρει με γυναίκες, η οποία τελικά επανήλθε έπειτα από κατηγορίες περί συγκάλυψης.

Η φωτογραφία του Τραμπ με τις γυναίκες, οι οποίος φορούν μπικίνι, ήταν ανάμεσα σε περισσότερα από δώδεκα αρχεία Έπσταϊν που αφαιρέθηκαν από τη δημόσια προβολή το Σαββατοκύριακο, λίγες μέρες μετά την αρχική δημοσίευση 300.000 σελίδων από το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) την Παρασκευή.

Πολλά από τα αρχεία είχαν ήδη υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία, με περίπου 700 σελίδες να είναι πλήρως μαυρισμένες και τα πρόσωπα των γυναικών καλυμμένα στις φωτογραφίες, προκαλώντας επικρίσεις ότι το κοινό δεν λαμβάνει την πλήρη εικόνα.


Στα έγγραφα περιλαμβάνονταν εκατοντάδες φωτογραφίες, μερικές πιθανώς τραβηγμένες από τον ίδιο τον Έπσταϊν και δεκάδες άλλες από το FBI κατά τις εφόδους στις ιδιοκτησίες του.

Μία από αυτές έδειχνε ένα ανοιχτό συρτάρι γραφείου με δύο φωτογραφίες του Τραμπ, μία από τις οποίες ήταν η αδημοσίευτη μέχρι τότε εικόνα με τέσσερις γυναίκες σε μαγιό.

Πηγή: DOJ

Το βράδυ της Παρασκευής, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς υπερασπίστηκε την απόφαση αφαίρεσης της φωτογραφίας, επικαλούμενος ανησυχίες για την ταυτότητα των γυναικών, αλλά τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ήταν θύματα του Έπσταϊν».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα και έπειτα από κατηγορίες για συγκάλυψη, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η εικόνα επανήλθε.

Σε μια άλλη φωτογραφία εμφανίζεται επίσης ο Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια, τον Έπσταϊν και την μακροχρόνια συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μαξγουέλ.

Το DOJ εξήγησε μέσω social media: «Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης επισήμανε μια φωτογραφία του προέδρου Τραμπ για πιθανή περαιτέρω δράση με σκοπό την προστασία των θυμάτων. Από υπερβολική προσοχή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφαίρεσε προσωρινά τη φωτογραφία για περαιτέρω εξέταση. Μετά την εξέταση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι στη φωτογραφία απεικονίζονται θύματα του Έπσταϊν, και η φωτογραφία αναρτήθηκε εκ νέου χωρίς καμία αλλαγή ή διαγραφή».

Ο εισαγγελέας Μπλανς πρόσθεσε: «Μάθαμε μετά τη δημοσίευση αυτής της φωτογραφίας ότι υπήρχαν ανησυχίες για αυτές τις γυναίκες… οπότε την κατεβάσαμε. Δεν έχει καμία σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Αν πιστεύαμε ότι η φωτογραφία περιείχε κάποιο θύμα, δεν θα την είχαμε αναρτήσει… χωρίς να διαγράψουμε τα πρόσωπα».

Επιπλέον, τόνισε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης «συνεχίζει την έρευνα» για τη φωτογραφία. «Η φωτογραφία θα επανέλθει, το μόνο ερώτημα είναι αν θα γίνουν διαγραφές. Αν υπάρχουν επιζώντες σε οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες, θα τους καλύψουμε», δήλωσε.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η φωτογραφία με τον Τραμπ και τις γυναίκες μπορεί να τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια διαγωνισμού ομορφιάς Miss Hawaiian Tropic, στον οποίο είχε συμμετάσχει ως κριτής αρκετές φορές.

Οι άλλες φωτογραφίες που αφαιρέθηκαν αφορούσαν κυρίως πίνακες γυμνών γυναικών από το σπίτι του Έπσταϊν.

Κατηγορίες για συγκάληψη

Η Μαρίνα Λασέρντα, που κακοποιήθηκε από τα 14 έως τα 17 της χρόνια, χαρακτήρισε τις διαγραφές «χαστούκι στα πρόσωπά μας», δηλώνοντας στο Sky News: «Ήμασταν σε σοκ… δεν υπάρχει τίποτα διαφανές».

Ο γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν δήλωσε ότι θα ερευνήσει την υπερβολική χρήση διαγραφών και επεξεργασίας, προσθέτοντας: «Η κυβέρνηση Τραμπ παραβιάζει ομοσπονδιακό νόμο για να προστατεύσει τους πλούσιους και ισχυρούς».

Πηγή: AP

Ο Ρεπουμπλικάνος Τόμας Μάσι σχολίασε ότι η περιορισμένη δημοσίευση «αποτυγχάνει παταγωδώς να συμμορφωθεί με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου».

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής διερωτήθηκαν για την αφαίρεση της φωτογραφίας με τον Τραμπ: «Τι άλλο καλύπτεται;».

Ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την δημοσίευση χιλιάδων σελίδων εγγράφων σε συνεργασία με το Κογκρέσο, προσθέτοντας ότι «έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα απ’ ό,τι οι Δημοκρατικοί ποτέ».

Ο Τραμπ δεν σχολίασε τα τελευταία έγγραφα.

Η κορνίζα με την Νταϊάνα

Η εμμονή του Έπσταϊν με τη βασιλική οικογένεια είναι εμφανής σε μια από τις πιο «παράξενες» φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού του, σχολιάζει η Daily Mail.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων περιλαμβάνει επίσης ένα εξώφυλλο της βρετανικής εφημερίδας The Times με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, από τον Ιούνιο του 1994, όταν ο τότε πρίγκιπας Κάρολος είχε δηλώσει ότι το διαζύγιο με την Νταϊάνα δεν θα τον εμπόδιζε να γίνει βασιλιάς.

Η κορνίζα βρέθηκε από το FBI στην ιδιωτική κατοικία του Έπσταϊν στο νησί Little Saint James, τοποθετημένη μέσα σε μια ντουλάπα με ρούχα.

Στο άρθρο των The Times απεικονίζεται η Νταϊάνα με το λεγόμενο «φόρεμα της εκδίκησης» – ένα βραδινό φόρεμα με ανοιχτούς ώμους που έχει χαρακτηριστεί ως το πιο εμβληματικό μικρό μαύρο φόρεμα όλων των εποχών, το οποίο φορούσε σε ένα γκαλά υψηλού προφίλ, στο Λονδίνο, τη νύχτα που η συνέντευξη μεταδόθηκε στο ITV.

Το πρωτοσέλιδο αυτό θεωρείται ότι είναι προγενέστερο της συνάντησης του Έπσταϊν με τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, τον πρώην δούκα του Γιορκ, με τους δύο να γνωρίζονται λίγα χρόνια αργότερα μέσω της Μάξγουελ, φίλη του Άντριου από το πανεπιστήμιο.

