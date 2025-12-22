Τσακ Νόρις: Πέθανε η πρώην σύζυγός του, Νταϊάν Χόλετσεκ – Ήταν η πρώτη εφηβική αγάπη του

Η πρώην σύζυγος και πρώτη αγάπη του Τσακ Νόρις, Νταϊάν Χόλετσεκ, απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της και τους κοντινούς της ανθρώπους.

Η Χόλετσεκ, η οποία υπήρξε η εφηβική αγάπη του διάσημου ηθοποιού και πρώτη σύζυγός του, πέθανε «ειρηνικά» στο σπίτι της στο Τέξας, έπειτα από χρόνια μάχης με άνοια, όπως ανακοίνωσε ο γιος τους, ηθοποιός Μάικ Νόρις, στο TMZ την Κυριακή.

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν υποφέρει πια. Ήταν η καλύτερη, η σπουδαιότερη μαμά», είπε ο Μάικ. «Ήμασταν τόσο τυχεροί που τη είχαμε».

Ο 85χρονος Τσακ Νόρις δήλωσε ότι ήταν «βαθιά λυπημένος» για τον θάνατο της πρώην συζύγου του.

«Έπειτα από 30 χρόνια γάμου, καταφέραμε να παραμείνουμε στενοί φίλοι, και αυτά τα χρόνια φιλίας σήμαιναν τα πάντα για μένα», έγραψε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook.

Η Χόλετσεκ γνώρισε τον Νόρις στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν και οι δύο ήταν μαθητές στο North High School στο Τόρανς της Καλιφόρνια. Παντρεύτηκαν το 1958, σε ηλικία 18 και 17 ετών αντίστοιχα, και απέκτησαν δύο γιους, τον Μάικ και τον πρώην οδηγό NASCAR, Έρικ Νόρις.

Ο γάμος τους αντιμετώπισε δυσκολίες το 1963, όταν ο Νόρις είχε σχέση με άλλη γυναίκα ενώ υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ – η σχέση αυτή οδήγησε στη γέννηση της κόρης του, Ντίνα, σύμφωνα με το TMZ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια που ο Νόρις «έχτιζε» την καριέρα του στο Χόλιγουντ, η Χόλετσεκ εμφανιζόταν περιστασιακά στο κόκκινο χαλί μαζί του, αλλά ζούσε κυρίως μια ιδιωτική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ύστερα από τρεις δεκαετίες γάμου, το ζευγάρι χώρισε το 1988, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται το 1989.

Ο Νόρις παντρεύτηκε αργότερα το 1998 το μοντέλο Τζίνα Ο’Κέλι, με την οποία απέκτησε δίδυμα το 2001. Δεν είναι σαφές αν η Χόλετσεκ παντρεύτηκε ξανά μετά το διαζύγιό της από τον Νόρις.