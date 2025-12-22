Σίδνεϊ: Οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης εκπαιδεύτηκαν στην Αυστραλία – Τα στοιχεία που τους συνδέουν με το Ισλαμικό Κράτος

Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δυο δράστες της αντισημιτικής ενέργειας στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ εκπαιδεύτηκαν στην Αυστραλία προτού διαπράξουν τη σφαγή της 14ης Δεκεμβρίου που άφησε πίσω 15 νεκρούς, σύμφωνα με δικόγραφα που αποκαλύφθηκαν σήμερα.

Κατά τη δικογραφία, βρέθηκε βίντεο σε κινητό τηλέφωνο στο οποίο οι Σατζίντ και Ναβίντ Ακράμ, ο πατέρας κι ο γιος που προχώρησαν στην επίθεση, παρουσιάζονται καθισμένοι μπροστά σε λάβαρο του Ισλαμικού Κράτους, απαγγέλλουν χωρίς του Κορανίου και κατακεραυνώνουν τους «σιωνιστές».

Παράλληλα ο δράστης που τραυματίστηκε, ο γιος Ναβίντ, μετήχθη από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν σε φυλακή, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο πατέρας, ο Σατζίντ, σκοτώθηκε επιτόπου.

Οι δυο άνδρες είχαν κάνει «αναγνώριση» επανειλημμένα στην παραλία μερικές ημέρες πριν από το μακελειό.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, κάλεσε σήμερα να υπάρξει υποστήριξη από όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου ώστε να θεσπιστεί νομοθεσία που θα προβλέπει επιβαρυντικές περιστάσεις για «τον λόγο μίσους» και άλλα μέτρα για το ζήτημα.

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να διχάσουν την κοινωνία μας και θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία μαζί», είπε ο κ. Αλμπανέζι σε δημοσιογράφους.

Ο Αλμπανέζι ζήτησε σήμερα συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας για την αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

«Έχω συναίσθηση του βάρους της ευθύνης για τις θηριωδίες που διαπράττονται ενώ είμαι πρωθυπουργός» και «θλίβομαι για αυτό που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα και το έθνος μας στο σύνολό του», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, που αποδοκιμάστηκε με γιουχαΐσματα χθες, κατά τη διάρκεια της τελετής και της τήρησης ενός λεπτού σιγής σε εθνική κλίμακα για τα θύματα στο Σίδνεϊ, μια εβδομάδα μετά την επίθεση.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών χαρακτήρισε την επίθεση στην Μπόνταϊ «τρομοκρατική αντισημιτική ενέργεια» διαπραχθείσα από άνδρες εμπνεόμενους από την «ιδεολογία του μίσους» και με κίνητρο την «ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους».

Σε όχημα καταχωρισμένο στο όνομα του γιου κοντά στην παραλία βρέθηκαν δυο λάβαρα του ΙΚ και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ανέφερε η αστυνομία μετά την επίθεση.

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας στο Σίδνεϊ είναι η πρωτεύουσα, παρουσίασε ήδη σήμερα αυτές που χαρακτήρισε τις «πιο αυστηρές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα σε όλη τη χώρα», μετά τη χειρότερη σφαγή στη χώρα-ήπειρο της Ωκεανίας τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια.

Ο αριθμός των όπλων που θα επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του κάθε κάτοικός της θα μειωθεί στα 4. Πάντως προβλέπονται εξαιρέσεις, ιδίως για τους αγρότες στην πελώρια χώρα, που θα έχουν δικαίωμα να έχουν στην κατοχή τους ως και δέκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ