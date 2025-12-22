Καιρός: Δύο κύματα με καταιγίδες και χιόνια στα βουνά τα Χριστούγεννα – Η πρόγνωση για την Πρωτοχρονιά

  • Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, μέχρι τα Χριστούγεννα, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλεάρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό θα στείλει «δύο αξιόλογα κύματα βροχών – καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας» το διάστημα 24-26 του μήνα.
  • Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστουγέννων, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει έντονα στις περισσότερες περιοχές, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Σταδιακά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου.
  • Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου, όπου το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ» «βλέπει» βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις. Ωστόσο, κρατούνται ακόμη αρκετές επιφυλάξεις, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με άλλα προγνωστικά κέντρα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός: Δύο κύματα με καταιγίδες και χιόνια στα βουνά τα Χριστούγεννα – Η πρόγνωση για την Πρωτοχρονιά

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, μέχρι τα Χριστούγεννα, σε διάφορες περιοχές της χώρας, χωρίς ωστόσο να είναι «απαγορευτικός» για αποδράσεις που επιθυμούν να κάνουν οι πολίτες κατά την διάρκεια των εορτών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλεάρχο Μαρουσάκη, βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα 24-26 του μήνα με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων. «Θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών – καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας» γράφει συγκεκριμένα σε ανάρτησή του.

Πρώτο κύμα

Αυτό το αναμένουμε από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια.

Δεύτερο κύμα

Αυτό το αναμένουμε προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστουγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τίθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον.

Η τάση για την Πρωτοχρονιά

Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ” όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη “βλέπει” βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές – χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».

