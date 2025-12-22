Νέες δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη: Όσα λέγονται είναι λάσπη στον ανεμιστήρα για να σπάσουν τα μπλόκα

«Δεν υπάρχει έγγραφο που να με κατηγορεί για κάτι, δεν έχω κανένα χαρτί ότι ελέγχομαι» δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, ο κ. Ανεστίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΟPEN «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα για να σπάσουν τα μπλόκα» και υποστήριξε πως δέχθηκε τηλέφωνα από το Μαξίμου για να μεσολαβήσει προκειμένου να καθίσουν οι αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου,

«Δεν έχω πάρει 122.000 ευρώ, έχω πάρει πολύ περισσότερα. Γιατί επιδοτήσεις πιο παλιά ήταν μεγαλύτερες. Πόσα έχω πάρει τα ξέρει ο λογιστής. Αλλά αν είχα πάρει 122.000 θα είχα κλειστεί φυλακή με την καλλιέργεια που κάνω» είπε ο κ. Ανεστίδης, σημειώνοντας πως το ποσό αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς, όπως ανέφερε, πάνω από 120.000 μιλάμε για κακούργημα.

«Πήρα το ΟΣΔΕ μου χθες το βράδυ και είναι κανονικό, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Δεν έχω κανένα χαρτί στα χέρια μου για να πω γιατί με κατηγορούν. Με κατηγορούν γιατί όλες αυτές τις μέρες έλεγα πολλές αλήθειες, κάπου έπρεπε να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα. Το περιμέναμε και έτυχε σε εμένα γιατί εγώ γάβγιζα λίγο πιο πολύ. Και επειδή είμαι νεοδημοκράτης και το ξέρουν, έβαζαν και ανθρώπους μέσα από το Μαξίμου για να μεσολαβήσω να βρούμε κάποια λύση και να πάμε σε διάλογο. Όταν είδαν ότι δεν τσιμπάω, σου λέει τώρα να τι να κάνουμε, να τον θάψουμε», τόνισε ο κ. Ανεστίδης.

«Με πήραν τουλάχιστον 50 τηλέφωνα για να σπάσουμε…, να βρούμε τι θέλουμε πρώτα να βάλουμε να λύσουμε» ανέφερε, χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα. «Θα δείξω και τα τηλέφωνα που με έπαιρναν».

Σχετικά με τους λογαριασμούς του που φέρεται να είναι δεσμευμένοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αγροτοσυνδικαλιστής είπε ότι χθες στις 8 το βράδυ, έκανε από την πλατεία του χωριού ανάληψη χρημάτων, ενώ αργότερα έκανε μεταφορά από έναν λογαριασμό του σε άλλον, επίσης δικό του.

«Δεν υπάρχει έγγραφο που να με κατηγορεί για κάτι και να έχω στα χέρια μου. Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και κατ’ επανάληψη δηλωμένα όλα τα χρόνια. Ένα νοικιασμένο χωράφι έχω. Εδώ το χωριό θα με είχε πάρει με τις πέτρες, αν υπήρχε κάτι» τόνισε, κάνοντας λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα για να σπάσουν τα μπλόκα, αφού δεν τσίμπησα να τους μαζέψω».