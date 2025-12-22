Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: H πώληση τριών ακινήτων από τον ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η σπουδή του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να πουλήσει συνολικά τρία ακίνητα που είχαν περιέλθει στην κυριότητά του από κληρονομιά του πατέρα του φαίνεται πως κινητοποίησε τις Αρχές, επισπεύδοντας την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Πρόκειται για ένα σπίτι, ένα κτήμα μεγάλης αξίας και ένα άλλο κτήμα μικρότερης αξίας, τα οποία μάλιστα, φέρονται να πωλήθηκαν μετά τις δολοφονίες που διαπράχθηκαν στις 5 Οκτωβρίου. Επιπλέον, οι Αρχές που ήταν ενήμερες για τις κινήσεις του 33χρονου «Ντάνι», είχαν πληροφορηθεί ότι το τελευταίο διάστημα ο ανιψιός του δολοφονηθέντος είχε συναντήσεις με συμβολαιογράφο προκειμένου να ρευστοποιήσει και άλλα περιουσιακά στοιχεία του. Το γεγονός αυτό φαίνεται πως επιτάχυνε το ένταλμα σύλληψης εναντίον του, καθώς οι Αρχές έλαβαν σοβαρά υπ’όψιν το ενδεχόμενο να σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι συλλήψεις του ανιψιού αλλά και των δύο επιχειρηματιών, που επίσης κατηγορούνται για ηθική αυτουργία, χαρακτηρίζονται εσπευσμένες, καθώς στην υπόθεση της δολοφονίας υπάρχουν ακόμα αρκετά θολά σημεία. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, στο στόχαστρο των ανακριτικών Αρχών βρίσκονται δύο γυναίκες.

Εξετάζεται αν έπαιξε ρόλο στην υπόθεση η 22χρονη σύντροφος του 33χρονου ανιψιού, η οποία στις καταθέσεις της έπεσε σε πολλές αντιφάσεις. Στην πρώτη κατάθεσή της δεν ανέφερε ποτέ ότι ο 33χρονος τηλεφώνησε από το δικό της κινητό σε έναν από τους δύο κατηγορούμενους επιχειρηματίες. Επειτα, όταν αποκαλύφθηκε το τηλεφώνημα, παραδέχθηκε ότι μετά το φονικό έγιναν πολλαπλές κλήσεις στον επιχειρηματία, που είναι και εργοδότης των δύο 22χρονων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί αρχικά. Σημειώνεται πως η 22χρονη είχε αποχωρήσει από τη ρεσεψιόν έξι λεπτά πριν εισέλθει στον χώρο ο εκτελεστής και δολοφονήσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «Αμμος», Κώστα Τομαρά, και τον επιστάτη του, Βασίλη Γιαννόπουλο. Ενδείξεις εμπλοκής όμως υπάρχουν και για μία ακόμα γυναίκα, μεγαλύτερης ηλικίας, η οποία ανήκει στο ευρύτερο περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Εμπλέκονται άμεσα»

«Υπήρχε σχέδιο εξόντωσης του θείου μου εδώ και χρόνια. Το επεξεργάζονταν συνεχώς. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Εμπλέκονται άμεσα δύο γυναίκες. Υπάρχει γυναίκα που έπαιξε κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Είμαι σίγουρη γι’ αυτό και σύντομα θα αποδειχθεί. Δεν θα σταματήσω να αναζητώ την αλήθεια…», επιμένει η ανιψιά του 68χρονου, Αμαλία Τομαρά, που στην τελευταία διαθήκη του Κώστα Τομαρά βρέθηκε εκτός, με το 98% της περιουσίας να κληρονομείται από τον ξάδελφό της, «Ντάνι».

Στο μεταξύ και ενώ ο ανιψιός βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού και ο 32χρονος φίλος του επιχειρηματίας είναι έγκλειστος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά το πρωί της Πέμπτης -συνοδεία του συνηγόρου του- στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας ο τρίτος για τον οποίο υπήρχε ένταλμα από την ανακρίτρια Καλαμάτας και βρισκόταν στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες.

Οι Αρχές θεωρούν πως ο 30χρονος, ο οποίος είναι γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και φίλος του 32χρονου επιχειρηματία, είναι συνεργός των δύο φερόμενων ως ηθικών αυτουργών της δολοφονίας στη Φοινικούντα. Ο συγκεκριμένος φέρεται να συνομιλούσε σε κινητά τηλέφωνα με τους δύο 22χρονους που έφτασαν στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.

Καθοριστικό στοιχείο εις βάρος του 33χρονου ανιψιού ήταν και η αποκάλυψη ενός βίντεο που βρίσκεται στη δικογραφία και το οποίο εμφανίζει το πολυτελές όχημά του να περνά την επομένη του διπλού φονικού στις 18:45 σε κοντινή απόσταση από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και να ανεβαίνει προς την έξοδο της πόλης. Μόνο που τρία λεπτά αργότερα, στις 18:48 εμφανίζεται και ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός να καπνίζει, να περπατά αμέριμνος και με καινούργια ρούχα, για να επιβιβαστεί λίγο αργότερα στο λεωφορείο που τον μετέφερε στην Αθήνα.

Η αποκάλυψη αυτή «έδεσε» ακόμη περισσότερο το κατηγορητήριο εναντίον του, καθώς εκτιμήθηκε πως ήταν ο ανιψιός εκείνος που μετέφερε στα ΚΤΕΛ τον 22χρονο, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι… κολύμπησε από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα!

Από την πλευρά του ο 33χρονος «Ντάνι» υποστήριξε στην απολογία του ότι η παρουσία του οφείλεται σε σύμπτωση και ότι επισκεπτόταν τη μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», για να αποκτήσουν οι αστυνομικοί όλο το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο εντοπίζονται η διαδρομή του άλλου 22χρονου αλλά και οι κινήσεις του ανιψιού εξέτασαν περίπου 3.000 κάμερες ασφαλείας.

«Αναμένουμε δύο εντάλματα ακόμη. Η εμφάνιση και του τρίτου προσώπου που βρισκόταν στη Γερμανία είναι καθοριστική. Εμείς επιμένουμε στην πραγματοποίηση αναπαράστασης στον τόπο του εγκλήματος, άλλωστε έχουμε καταθέσει και σχετικό αίτημα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Επρεπε ήδη να έχει πραγματοποιηθεί για να ρίξει φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης», τόνισε στην «R» η συνήγορος της Αμ. Τομαρά, Κατερίνα Φραγκάκη.