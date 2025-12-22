Ο άνδρας της απαιτεί να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού από τότε που παραιτήθηκε – «Εξακολουθώ να συνδράμω οικονομικά στο σπίτι»

Μαρίνα Σίσκου

timeout

Ο άνδρας της απαιτεί να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού από τότε που παραιτήθηκε - "εξακολουθώ να συμβάλλω οικονομικά στο σπίτι". Φωτογραφία: Pexels
Ο άνδρας της απαιτεί να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού από τότε που παραιτήθηκε - "εξακολουθώ να συμβάλλω οικονομικά στο σπίτι". Φωτογραφία: Pexels

Μια χρήστρια του Mumsnet ανησυχεί για την ανησυχητική αλλαγή στη συμπεριφορά του άνδρα της από τότε που εκείνη σταμάτησε να δουλεύει. Η γυναίκα λέει ότι ο σύζυγός της περιμένει να κάνει εκείνη όλες τις δουλειές του σπιτιού. Κάποιοι χρήστες στο φόρουμ την συμβούλεψαν να «δώσε τέλος αμέσως σ’ αυτή την κατάσταση!»

Γάμος: 11 ψυχρές αλλά ευγενικές φράσεις, που λέει ένας άνδρας όταν σκέφτεται τον χωρισμό

“Νομίζει πως είμαι υπηρέτρια”

Η γυναίκα ανησυχεί έντονα για τον τρόπο που τη φέρεται ο άντρας της από τότε που πριν πέντε μήνες άφησε τη δουλειά της για να φροντίσει την ψυχική της υγεία.

Στο φόρουμ της κοινότητας Mumsnet εξηγεί ότι ο σύντροφός της τη βλέπει σαν υπηρέτρια και περιμένει να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού.

Οι 7 συμπεριφορές που μαρτυρούν ότι ένας άνδρας επενδύει μακροπρόθεσμα σε μια σχέση

«Ο σύντροφός μου έχει πλήρη απασχόληση», λέει σε αντίθεση με την δική της ανεργία.

«Αλλά συνέβαλα ακριβώς το ίδιο όπως όταν δούλευα, αφού είχα αποταμιεύσεις — αν μη τι άλλο, πληρώνω και περισσότερα από τον σύντροφό μου».

Γάμος: Αν ένας άνδρας νιώθει βαθιά μοναξιά, θα αρχίσει να κάνει αυτά τα 11 πράγματα μέσα στο σπίτι

Συνεχίζει: «Από τη στιγμή που δεν έχω δουλειά, εκείνος δεν κάνει τίποτα πια και λέει ότι όλα πρέπει να τα κάνω εγώ. Κάνω όλη τη μαγειρική, το καθάρισμα, το πλύσιμο και τα ψώνια!»

Ακόμα και όταν είναι άρρωστη ή κουρασμένη, εκείνος περιμένει να τα κάνει όλα.

«Δεν ήμουν καλά και δεν τακτοποίησα τόσο όσο συνήθως, και με έκανε να νιώσω απαίσια γι’ αυτό», έγραψε.

«Δεν έχει φτιάξει ούτε ένα τσάι από τότε που άφησα τη δουλειά μου. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν άρρωστη και εκείνος απλώς με κοιτούσε να τα κάνω όλα τις δύο μέρες που ήταν ρεπό.»

Η γυναίκα έχει παρατηρήσει μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά του άντρα της.

«Μου μιλάει απαίσια», παρατήρησε.

«Έχει γίνει εντελώς άλλος άνθρωπος έξω — ευγενικός και καλός με τους άλλους, πάντα βοηθάει τον κόσμο.»

“Βιώνω αδικία στο ίδιο μου το σπίτι”

Διερωτώμενη αν τα συναισθήματά της για το ότι δεν θέλει να κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού είναι σωστά, η γυναίκα ζήτησε τη γνώμη άλλων χρηστών του Mumsnet.

«Αν ο άντρας μου δεν δούλευε, θα περίμενα να κάνει όλο το νοικοκυριό, αλλά το δικό σου πρόβλημα είναι περισσότερο ο τρόπος που σε φέρεται. Ακούγεται απαίσιος», απάντησε μια αναγνώστρια.

Άλλος χρήστης σχολίασε για την οικονομική κατάσταση, γράφοντας: «Αν συνεχίζεις να συνεισφέρεις 50:50 στα οικονομικά, τότε και οι δουλειές του σπιτιού πρέπει να είναι 50:50.»

Μια τρίτη χρήστρια του Mumsnet συνέστησε: «Βρες άμεσα μια καινούρια δουλειά, οτιδήποτε, και χρησιμοποίησε τις αποταμιεύσεις σου για να βγεις από αυτή την κατάσταση!»

