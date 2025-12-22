Σοκ στη Φλόριντα: Δύο ανήλικοι δολοφόνησαν 14χρονη και έκαψαν το πτώμα της για μια διαμάχη στα social media

Δύο ανήλικοι στη Φλόριντα κατηγορούνται για μια από τις πιο συγκλονιστικές δολοφονίες των τελευταίων ετών στην πολιτεία των ΗΠΑ, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δικαστούν ως ενήλικες για τον θάνατο της 14χρονης Ντανίκα Τρόι, την οποία φέρονται να πυροβόλησαν και στη συνέχεια να έκαψαν, αφού την παρέσυραν σε δασική περιοχή έπειτα από μια διαδικτυακή διαμάχη.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Φλόριντα, όπως μετέδωσε το WEAR News, οι δύο ύποπτοι, ο 16χρονος Γκάμπριελ Γουίλιαμς και ο 14χρονος Κιμάρι Μπλέβινς, θα αντιμετωπιστούν «ως ενήλικες ενώπιον του νόμου» όταν οδηγηθούν σε δίκη για τη δολοφονία της Ντανίκα Τρόι.

Στους δύο ανήλικους απαγγέλθηκαν κατηγορίες την ίδια ημέρα για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εκ προμελέτης, σε μια υπόθεση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαιτέρως σκληρή.

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τα δύο αγόρια ότι στις 30 Νοεμβρίου παρέσυραν την Τρόι σε ένα μονοπάτι στην περιοχή Πέις της Φλόριντα, κοντά στην Πενσακόλα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας.

Εκεί φέρονται να την πυροβόλησαν πολλές φορές μέχρι θανάτου και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στο σώμα της.

Η μητέρα της δήλωσε την εξαφάνισή της νωρίς το επόμενο πρωί, ενώ το απανθρακωμένο πτώμα της εντοπίστηκε από περαστικό δύο ημέρες αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου, περίπου στις 11 το πρωί, όπως ανέφεραν οι ερευνητές.

Η ταυτοποίηση της σορού ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το σώμα της 14χρονης είχε καεί σε τέτοιο βαθμό ώστε αναγνωρίστηκε μόνο από τα παπούτσια που φορούσε και από το ηλεκτρικό πατίνι της, με το οποίο είχε μεταβεί στο σημείο όπου φέρεται να είχε στηθεί η παγίδα και το οποίο βρέθηκε κοντά.

Τα δύο αγόρια συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ημέρες και κρατούνταν έκτοτε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, μέχρι που, μετά την απαγγελία των κατηγοριών την Παρασκευή, μεταφέρθηκαν στις φυλακές της κομητείας Σάντα Ρόζα, όπου κρατούνται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Ο σερίφης της περιοχής, Μπομπ Τζόνσον, είχε δηλώσει μετά τη σύλληψή τους ότι «τα στοιχεία έδειχναν αμέσως προς αυτούς». Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, πρόσθεσε: «Είναι αρκετά κακό ότι σκοτώνεις ένα 14χρονο παιδί. Είσαι 14, είσαι 16, τη πυροβολείς πολλές φορές και μετά της βάζεις φωτιά».

Η μητέρα της Ντανίκα, η Άσλεϊ Τρόι, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να αποδεχτεί πως η κόρη της δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. «Δεν ξέρω πραγματικά πώς αντέχω», είπε στην εφημερίδα The Post την Κυριακή.

«Κάθε δεύτερη μέρα, κάθε νέο κύμα πόνου και άρνησης για το πώς αυτό μπορεί να είναι αληθινό — το μωρό μου, δολοφονημένο. Είναι κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί. Ο χειρότερός μου εφιάλτης».

Παρά τη μαζική στήριξη από την τοπική κοινότητα, η ίδια και η αδελφή της δολοφονημένης κοπέλας προσπαθούν να σταθούν όρθιες καθώς ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. «Υπάρχει ένα κενό εκεί που κάποτε ήμασταν τρεις και τώρα είμαστε μόνο δύο», είπε.

Το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει ασαφές, ωστόσο η αστυνομία εκτιμά ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη, έπειτα από κάποιας μορφής διαφωνία που είχαν οι τρεις έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Τρόι φέρεται να είχε αποκαλέσει τον Γουίλιαμς «άχρηστο» και «μέλος συμμορίας». Ο σερίφης ανέφερε ότι «έχουν ανακριθεί, αλλά το κίνητρο που προκύπτει δεν ταιριάζει με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ή με κανένα από τα γεγονότα της υπόθεσης».

Η μητέρα της 14χρονης δήλωσε επίσης ότι η κόρη της ήταν φίλη με τους φερόμενους ως δράστες πριν από τη διαδικτυακή σύγκρουση και υποστήριξε ότι ένας από τους δύο την εξαπάτησε, προσποιούμενος ότι είχε αισθήματα για εκείνη, προκειμένου να την πείσει να τους συναντήσει.

«Ο Γκέιμπ [Γουίλιαμς] προσποιήθηκε ότι είχε αισθήματα για εκείνη. Έτσι την παρέσυραν», είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα στην The Post. «Ακόμη χρειάζομαι απαντήσεις. Απλώς μένω να αναρωτιέμαι γιατί. Εκείνη απλώς ήθελε να είναι ερωτευμένη».

Η Άσλεϊ Τρόι απέδωσε τη δολοφονία στην επιρροή του «κακού». «Δεν κατηγορώ αυτά τα αγόρια. Κατηγορώ την κακή επιρροή. Δεν τους μισώ, μισώ αυτό που έκαναν στο μωρό μου», είπε.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο ανήλικοι φέρονται να χρησιμοποίησαν όπλο που είχε κλαπεί από τη μητέρα του Γουίλιαμς, ωστόσο μέχρι στιγμής κανένας από τους γονείς των αγοριών δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν συγκλονισμένοι από το έγκλημα. «Ήταν πάντα τόσο ήσυχα εδώ και η κατάσταση χειροτερεύει. Είναι τρομακτικό, πραγματικά», είπε η γειτόνισσα Σου Πέτρις στο WEAR.

Καθώς θα δικαστούν ως ενήλικες, ο Μπλέβινς και ο Γουίλιαμς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή ισόβιας κάθειρξης ή ακόμη και τη θανατική ποινή, εφόσον κριθούν ένοχοι.

«Προσεύχομαι να τους επιβληθεί η μέγιστη ποινή», δήλωσε η μητέρα της Ντανίκα στην The Post την Κυριακή.