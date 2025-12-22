Eurovision 2026: Φαβορί η Μπέττυ Μαγγίρα

Σύνοψη από το

  • Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός της ΕΡΤ για τους ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision, με την Μπέττυ Μαγγίρα να είναι το φαβορί για την παρουσίαση των ημιτελικών.
  • Η ΕΡΤ έχει ήδη προσεγγίσει την Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης θα έχει κεντρικό ρόλο και στόχος είναι η Μπ. Μαγγίρα να είναι συμπαρουσιάστρια δίπλα του στους ημιτελικούς.
  • Παράλληλα, η ΕΡΤ θα ανακοινώσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00, με ειδική εκπομπή, τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους ημιτελικούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

eurovision

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός της ΕΡΤ για τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η ΕΡΤ προσέγγισε ήδη την Μπέττυ Μαγγίρα, που είναι το φαβορί για την παρουσίαση των ημιτελικών. Παρά το «ναυάγιο» στις επαφές ανάμεσα σε ΕΡΤ και Μαγγίρα για βραδινή εκπομπή τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι δύο πλευρές ήρθαν και πάλι κοντά.

Ηδη έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις με αντικείμενο τη Eurovision, ωστόσο το deal δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Για την ώρα, δεν έχει επιλεγεί ακόμα η εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει τα τρία σόου της Eurovision και η οποία θα έχει λόγο και στο θέμα της παρουσίασης.

Το δεδομένο είναι ότι θα έχει κεντρικό ρόλο τόσο στους δύο ημιτελικούς όσο και στον εθνικό τελικό ο Γιώργος Καπουτζίδης. Στόχος είναι η Μπ. Μαγγίρα να είναι συμπαρουσιάστρια δίπλα στον δημοφιλή ηθοποιό και σεναριογράφο στους ημιτελικούς. Παράλληλα, η ΕΡΤ θα ανακοινώσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00, με ειδική εκπομπή, τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους ημιτελικούς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο γλυκό φρούτο ρυθμίζει το σάκχαρο και μπορούν να φάνε οι διαβητικοί, σύμφωνα με μελέτη

Νέα δεδομένα αλλάζουν τη θεραπευτική προσέγγιση στον καρκίνο του παγκρέατος

Νέες εστίες ακρίβειας «ροκανίζουν» τα εισοδήματα – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος αλληλεγγύης του ANT1 για τα παιδιά

Ο ANT1 διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο για τα Παιδιά την 22η Δεκεμβρίου 2025, με σ...
07:02 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστήριο των Χριστουγέννων της Vicki Delany – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστήριο των Χριστουγέννων της Vicki Delany – Μαζί α...
05:48 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 22/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 22/12/2025
05:43 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 22/12/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 22/12/2025.
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα