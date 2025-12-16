Eurovision: Στις 4 Ιανουαρίου αποκαλύπτονται τα 28 τραγούδια του ελληνικού τελικού

  • Η αγωνία για την Eurovision τελειώνει, καθώς την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στην ΕΡΤ1 θα παρουσιαστούν οι 28 φιναλίστ.
  • Μέσα από την ειδική εκπομπή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει αποσπάσματα των 28 τραγουδιών που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.
  • Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», με στόχο την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Βιέννη της Αυστρίας.
Eurovision: Στις 4 Ιανουαρίου αποκαλύπτονται τα 28 τραγούδια του ελληνικού τελικού

Η αγωνία τελειώνει, η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ από τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς με την πρώτη γνωριμία με τους καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στην ΕΡΤ1 θα παρουσιαστούν οι 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ».

Μέσα από την ξεχωριστή εκπομπή, με πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αποσπάσματα των 28 τραγουδιών στον δρόμο για τον Ελληνικό Εθνικό Τελικό και για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

 

