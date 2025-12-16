Κουρέτας: Η αιχμηρή ανάρτηση για το αγροτικό – «Να τους βάλουμε να ακούν αυτό το τραγούδι μέχρι τα Χριστούγεννα για να μην μπορούν να φάνε»

Σε μια αιχμηρή ανάρτηση προχώρησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας αναφερόμενος στα προβλήματα που ταλανίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Πρότεινε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο όπως αναφέρει, πρέπει να το βάλουν να το ακούνε διαρκώς «όλοι αυτοί που τους βάζουν στα κανάλια να μιλήσουν για το αγροτικό».

Ειδικότερα αναφέρει:

«Σε όλους τους βαλτούς που βάζουν στα κανάλια να μιλήσουν για το αγροτικό, επειδή τη μόνη σχέση που έχουν με την αγροτική παραγωγή είναι ότι είδαν το πιο κοντινό με ένα γουρούνι, κάτι κουμπαράδες σε σχήμα γουρουνιού, να τους βάλουμε να ακούν αυτό το τραγούδι όλη μέρα όλη τη βδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα για να μην μπορούν να φάνε».

Ακούστε το τραγούδι: