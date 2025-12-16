ΚΕΔΕ: Ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής και τα κοινοβουλευτικά κόμματα

Την Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) υποδέχθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, στην είσοδο του Μεγάρου της Βουλής επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας καθώς πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση.

Στη συνέχεια, ο κ. Ν. Κακλαμάνης συναντήθηκε με την ενδεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, τονίζοντας από την πλευρά του ότι και αυτός ως πρώην δήμαρχος Αθηναίων και πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΕ έχει βαθιά γνώση των προκλήσεων και των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γεγονός που ενισχύει τον θεσμικό διάλογο μεταξύ Βουλής και αυτοδιοικητικών φορέων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διαβιβάστηκε ψήφισμα τόσο στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου όσο και στα κόμματα της Βουλής, με σκοπό την ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού καθώς και αιτήματα της ΚΕΔΕ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δήμων.

Η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ απαρτιζόταν από τους: Λάζαρο Κυρίζογλου, Γρηγόρη Κωσταντέλλο, Γιώργο Παπαναστασίου, Δημήτρη Καφαντάρη, Θεόδωρο Αμπατζόγλου, Συμεών Δανιηλίδη, Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη, Ευάγγελο Μπαρμπάκο, Ελευθέριο Ραβιόλο, Χρήστο Τεντόμα και Βασίλη Τσιάκο.