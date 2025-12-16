Το σύμπαν θα «δοκιμάσει» 4 ζώδια το 2026 – «Δεν μπορείτε πλέον να κλείνετε τα μάτια σε όσα χρειάζονται αλλαγή»

Το σύμπαν δοκιμάζει τέσσερα ζώδια το 2026, όμως το αποτέλεσμα θα αξίζει απόλυτα τον κόπο. Αυτά τα ζώδια θα χρειαστεί να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο από τους περισσότερους μέσα στη χρονιά, αλλά κάθε πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν – και τελικά θα ξεπεράσουν – θα λειτουργήσει ως ένα ακόμη βήμα εξέλιξης και ενδυνάμωσης.

Το 2026, το σύμπαν δεν τους αφήνει κανένα περιθώριο να αγνοήσουν όσα χρειάζονται αλλαγή στη ζωή τους. Μέσα από σκληρή δουλειά και επιμονή, ο καθένας τους θα φτάσει τελικά στη στιγμή του να λάμψει. Είτε πρόκειται για την οριστική απομάκρυνση από μια στάσιμη εργασία είτε για την έξοδο από ένα συναισθηματικό «τρενάκι του τρόμου», αυτά τα ζώδια περνούν τις δοκιμασίες του σύμπαντος με άριστα και ανταμείβονται με όλα τα καλά που τους αξίζουν.

Τα 4 ζώδια που δοκιμάζονται από το σύμπαν το 2026

Κριός,

Υδροχόος,

Λέων,

Ζυγός

Κριός

Κριοί, το σύμπαν σας δοκιμάζει από την αρχή του 2026, όταν ο Κρόνος εισέλθει στο ζώδιό σας τον Φεβρουάριο. Όπως εξήγησε η αστρολόγος Αντρέα Έλιοτ σε ένα βίντεο, «ο Κρόνος είναι ο πλανήτης της πειθαρχίας, του περιορισμού, της δομής, της ωριμότητας και της μακροχρόνιας επιτυχίας».

Ευτυχώς, δεν είστε τύποι που αποφεύγουν τις προκλήσεις, και «ο Κρόνος θα σας δώσει αυτή την πρόκληση», είπε η Έλιοτ. Μπορεί να νιώσετε την επιθυμία να δράσετε απερίσκεπτα φέτος, αλλά ο Κρόνος σας διδάσκει να είστε πιο πειθαρχημένοι και δομημένοι στην προσέγγισή σας προς τη ζωή.

Στην αρχή, μπορεί να φαίνεται ότι σας συγκρατεί, αλλά συνεχίστε να προχωράτε, ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο φαίνεται ότι θα χρειαστεί. Μέσα από αυτούς τους περιορισμούς και τις προκλήσεις, θα γίνετε η πιο ώριμη εκδοχή του εαυτού σας, κάτι που είναι πάντα θετικό.

Υδροχόος

Υδροχόοι, η διέλευση του Πλούτωνα στο ζώδιό σας για τα επόμενα 18 χρόνια αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία από το σύμπαν, αλλά το 2026 θα έχετε την πρόσθετη πίεση του Βόρειου Δεσμού στο ζώδιό σας, που ξεκινά στα τέλη Ιουλίου. Προσθέστε σε αυτό μια ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σας τον Φεβρουάριο και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το 2026 δεν θα είναι ακριβώς περίπατος στο πάρκο.

Ωστόσο, παρόλο που τώρα μπορεί να φαίνεται δυσοίωνο, μην πανικοβάλλεστε υπερβολικά. Είναι δύσκολο, αλλά μέσα από αυτά τα εμπόδια θα γίνετε η πιο εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού σας. Από το να είστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να χειρίζεστε τους ανθρώπους μέχρι το να γνωρίζετε καλύτερα τον εαυτό σας, περιμένετε να ανθίσετε όπως ποτέ άλλοτε μόλις ξεπεράσετε αυτό το σκαλοπάτι στον δρόμο σας.

Λέων

Λέοντες, «θα έχετε τον Νότιο Δεσμό στο ζώδιό σας», εξήγησε η Έλιοτ, ο οποίος «αντιπροσωπεύει πράγματα από τα οποία πρέπει να απελευθερωθείτε γιατί δεν σας ωφελούν πλέον». Είτε πρόκειται για τοξικούς πρώην, τοξικούς φίλους ή δουλειές που σας εξαντλούν, το σύμπαν δοκιμάζει την προθυμία σας να αφήσετε πίσω αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορέσετε πραγματικά να ανθίσετε.

Ευτυχώς, θα έχετε λίγη βοήθεια από τον Δία στο ζώδιό σας από τα τέλη Ιουνίου, «ο οποίος φέρνει τύχη, αφθονία και ευημερία», είπε η Έλιοτ. Έτσι, αν καταφέρετε να περάσετε τη μεταμόρφωση που χρειάζεται για να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, να περιμένετε αφθονία όπως ποτέ άλλοτε.

Ζυγός

Ζυγοί, όταν ο Κρόνος μετακινηθεί στον Κριό τον Φεβρουάριο, θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ζώδιό σας, εξήγησε η Έλιοτ, προσθέτοντας ότι αυτή η ενέργεια είναι συνήθως «πολύ απαιτητική». Ως αποτέλεσμα, θα αντιμετωπίσετε κάποια εμπόδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Φυσικά, δεν θα είναι όλα δυσοίωνα. Παρόλο που το 2026 μπορεί να φέρει τις δίκαιες προκλήσεις του, η υπέρβαση αυτών των στιγμών θα σας καταστήσει πιο ικανούς να αντιμετωπίσετε ό,τι κι αν σας φέρει η ζωή. Οπότε, μην τα παρατάτε ποτέ, Ζυγοί. Ακόμα και αν η ζωή γίνει δύσκολη, να εμπιστεύεστε ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο.