Κυψέλη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη

  • Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα ασκήθηκε από την εισαγγελία ανηλίκων.
  • Η δίωξη αφορά την 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης, καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας.
  • Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Κυψέλη: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη

Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα καθώς και για το πλημμέλημα της οπλοχρησίας ασκήθηκε από την εισαγγελία ανηλίκων σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.

Της Άννας Κανδύλη 

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο σχολείο της Κυψέλης, γνωστοποιώντας πως προχωρά στην διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την διερεύνηση του περιστατικού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς».

Κυψέλη, σχολείο, μαχαίρωμα

 

 

