Αγρότες: Δίωρος αποκλεισμός των βοηθητικών δρόμων και του επαρχιακού δικτύου στον κόμβο του Μπράλου 

Σε δίωρο αποκλεισμό όλων των βοηθητικών δρόμων, αλλά και του επαρχιακού δικτύου προχώρησαν στις 3 το μεσημέρι, οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου, στη Λαμία.

Οι αγρότες μαζί με εργαζόμενους από το εργατικό κέντρο της Λαμίας που βρέθηκαν στο μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν όλες τις διαβάσεις με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού αλλά και επαρχιακού δικτύου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Τροχαία έχει ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία ακόμη και μέσα στην πόλη της Λαμίας σε περιφερειακούς δρόμους, αφού είναι αδύνατον με το συγκεκριμένο αποκλεισμό να οδηγηθούν τα οχήματα που κινούνται απο Λαμία προς Αθήνα και αντίστροφα σε διάφορες παρακάμψεις.

Παρόμοιες κινήσεις κάνουν και οι αγρότες στην περιοχή της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας ενώ σήμερα για τις 6 το απόγευμα έχει οργανωθεί παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

