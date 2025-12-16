Παναθηναϊκός: Με τον 17χρονο Νεμπή στην Καβάλα οι Πράσινοι

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ιάσωνας Νεμπής

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον αυριανό (17/12, 16:00) εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου με την Καβάλα τον 17χρονο φορ, Ιάσωνα Νεμπή.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε και τον Τόνι Βιλένα στους «εκλεκτούς» του ενόψει της αναμέτρησης με τους «αργοναύτες», από την οποία θα απουσιάσουν λόγω ίωσης οι Αχμέντ Τουμπά και Άνταμ Τσέριν, με τον τελευταίο να έχει λείψει και από το κυριακάτικο (14/12) ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Τουμπά και Τσέριν απουσίασαν από τη σημερινή μεσημεριανή προπόνηση, με την οποία οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία τους για το ματς με την Καβάλα. Ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος του προγράμματος, το οποίο περιλάμβανε προθέρμανση, τακτική και παιχνίδι, ενώ θεραπεία έκανε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για την Καβάλα. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς, Νεμπής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα χαμηλότερα από τον μέσο πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ το 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

PwC: Κάτω από 4% οι εταιρείες «ζόμπι»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:35 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Νεοκλής Αβδάλας: Συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους Αμερικάνους – Αναδείχθηκε Rookie of the week στην περιφέρειά του στο NCAA

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο NCAA, κερδίζοντας για δε...
02:00 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Serie A: O Γουέσλι Φράνκα επανάφερε τη Ρόμα στις νίκες, 1-0 την Κόμο του Τάσου Δουβίκα

Η Ρόμα άφησε πίσω της τις δύο συνεχόμενες ήττες από τη Νάπολι και την Κάλιαρι –και οι δύο με 1...
00:32 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 4-4: Απίθανο ματς στο Old Trafford και… όλα ισόπαλα

Με έναν αγώνα που τα είχε όλα ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Premier League, καθώς η Μάντσε...
03:10 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός κατά ΕΠΟ και Στεφάν Λανουά για τη διαιτησία: «Όσο κι αν προσπαθούν, δεν θα μας σταματήσουν»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι δύο...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα