Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις ενάντια στον προϋπολογισμό – Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Παρέλυσαν σήμερα δημόσιο και δήμοι λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Συνδικάτα και εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας, «ενάντια στον νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους», όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Σήμερα απεργούν οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχουν βγάλει ανακοίνωση αλλά έκαναν γνωστό ότι συμμετέχουν με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στον χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Οι απεργοί που διαμαρτυρήθηκαν στην Αθήνα, δήλωσαν την στήριξή τους και στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα. Σημειώνεται ότι για τις 6:30 σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά την ολοκλήρωση της κινητοποιήσαν η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται κανονικά, αφού έγινε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Κινητοποίηση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν και εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή πραγματοποίησαν και δήμαρχοι απ’ όλη την χώρα, που ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στους ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ κατέθεσε ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον πρόεδρο της Βουλής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε σε δήλωσή του: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαμαρτύρεται διότι δεκάδες δήμοι είναι στα όρια της χρεωκοπίας. Αντί να έχουμε ενεργειακής κοινότητες, αντί να έχουμε υπηρεσίες, οι οποίες θα στηρίζουν τον πολίτη και πόρους για τους δήμους, η κυβέρνηση τους περιφρονεί. Όπως περιφρονεί και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Ο σημερινός προϋπολογισμός που ψηφίζεται είναι ένας προϋπολογισμός που βάζει στην κατάψυξη την ευημερία εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών».

«Σήμερα η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό που έχει φέρει για να ψηφιστεί κλείνει την κάνουλα στα οικονομικά των δήμων, φτωχοποιεί την κοινωνία, αλλά κάποιοι πλουτίζουν. Από την μια μεριά τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ και από την άλλη οι γαλάζιες ακρίδες. Εμείς είμαστε λοιπόν με την Αυτοδιοίκηση», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Είναι αυτονόητη η συμπαράστασή μας στους δημάρχους όλης της χώρας, με τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις γιατί η υποχρηματοδότηση για πολλά χρόνια συνεχίζεται», είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συλλαλητήριο και από συνταξιούχους

Σημειώνεται ότι πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας πραγματοποίησε σήμερα στην Αθήνα και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ), μπροστά στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Από εφέτος, οριστική επίλυση της προσωπικής διαφοράς και όχι το 2027, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έστω και σταδιακά, με πολιτική λύση, άμεση καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου (2015-2016) για όλους τους συνταξιούχους, χωρίς δικαστήρια και προαπαιτούμενα, κοινωνική λύση στο θέμα της τριετίας των συντάξεων χηρείας, αφού προηγηθεί το δικαίωμα της επιλογής, πραγματικές αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού σε κύριες και επικουρικές συντάξεις με τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και αύξηση του αφορολόγητου ορίου, επαναφορά της εισφοράς ασθενείας στο 4% και μόνο στην πρώτη κύρια σύνταξη, νομοθετική επαναφορά και επαναχορήγηση των δώρων, επαναχορήγηση του ΕΚΑΣ και παροχή δωρεάν φαρμάκων σε όλους τους δικαιούχους, αμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής αύξησης των τιμών σε όλα τα προϊόντα, λήψη ουσιαστικών μέτρων αναβάθμισης του ΕΣΥ και μείωση στο πραγματικό αυξημένο ποσοστό συμμετοχής στα φάρμακα», ήταν τα αιτήματα των συνταξιούχων.