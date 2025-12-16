Σύνταγμα: Σε εξέλιξη απεργιακή συγκέντρωση κατά του νέου προϋπολογισμού

Απεργιακή συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, το μεσημέρι της Τρίτης (16/12) στο Σύνταγμα, από την ΑΔΕΔΥ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), με αφορμή τον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, «οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η κινητοποίηση στρέφεται «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας». «Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών».

Συμβολικό λουκέτο στους δήμους

Κλειστοί θα παραμείνουν οι δήμοι όλης της χώρας έπειτα από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Λόγω της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ.