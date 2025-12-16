Χαλκιδική: Στον ανακριτή τρεις επίορκοι αστυνομικοί που συνελήφθησαν επειδή δεν έκοβαν κλήσεις με το… αζημίωτο

Ενώπιον του ανακριτή Πολυγύρου απολογούνται σήμερα οι τρεις επίορκοι αστυνομικοί που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής και εμπλέκονται σε υπόθεση διαφθοράς. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, συμπεριλαμβάνεται και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοί τους είτε έκαναν τα… στραβά μάτια σε τροχονομικές παραβάσεις ή βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του ΚΟΚ, είτε ενημέρωναν ενόψει μπλόκων της Τροχαίας. Επιπλέον, σε άλλες περιπτώσεις, φαίνεται να επίσπευδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας και όλα αυτά με το…αζημίωτο.