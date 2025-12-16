Στην Εισαγγελία Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για το αλιευτικό με την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης

Σύνοψη από το

  • Στην Εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
  • Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης, είχε πλούσιο «βιογραφικό» και απασχολούσε τις Αρχές για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.
  • Αφού αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, μπήκε ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες θεωρούσαν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στις κερδοφόρες δραστηριότητές του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στην Εισαγγελία Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για το αλιευτικό με την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης

Στην Εισαγγελία Πειραιά, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη λίγα λεπτά μετά τις 09:00 το πρωί της Τρίτης (16/12).

Το «βιογραφικό» του «εγκέφαλου» της εγκληματικής οργάνωσης, που εξάρθρωσε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι πλούσιο. Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» κατάφερε για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών διωκτικών Αρχών μέχρι το 2004, όταν κατάφεραν να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που τον έστειλαν στην φυλακή.

Πολύ παλιός γνώριμος των Αρχών, ακόμη και πριν από τη μεγάλη επιτυχία της σύλληψής του το 2004 στη Στουτγάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Από το τέλος της δεκαετίας του 80΄ έως και το 2000, αρκετές φορές οι ελληνικές Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για τις δραστηριότητές του από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ, ακόμα και για εμπλοκή του σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας με πληρωμή ποσότητες κοκαΐνης. Όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, ανέλαβε εκείνος τις μεταφορές κοκαΐνης προς την Ευρώπη για μεταφορά ναρκωτικών στην Αμβέρσα από Λατινική Αμερική και μέσω Σενεγάλης.

Ακόμα και μία περίπτωση καραβιάς στο Λιτόχωρο το 2002 τράβηξε τα βλέμματα της DEA χωρίς και πάλι να μπορέσουν να βρεθούν τότε ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του, μέχρι που δύο χρόνια μετά έπεσε στα χέρια των Αρχών. Ξεκινώντας αρχικά με λαθρεμπόριο τσιγάρων, έστησε έναν ικανό στόλο από αλιευτικά και ξεκίνησε τις καραβιές της κοκαΐνης, αποκτώντας μεγάλη περιουσία.

Παράλληλα, έστησε και το «πλυντήριο» για το ξέπλυμα των εκατομμυρίων που κέρδιζε από το εμπόριο ναρκωτικών, μέσω φιλανθρωπιών, αγοράς δύο ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία και ξεπλένοντας «μαύρο χρήμα» ακόμα και μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνιδιών, συνεργαζόμενος με πρακτορεία σε όλη τη χώρα, τα οποία αγόραζε ακόμα και στη διπλάσια τιμή από το κέρδος.

Όταν αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια από τις φυλακές, επέστρεψε μερικούς μήνες μετά με απόφαση του Αρείου Πάγου, μέχρι που αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Έκτοτε μπήκε ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών αφού θεωρούσαν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στις παλιές τους κερδοφόρες δραστηριότητες εκμεταλλευόμενος και το δίκτυο που είχε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Λατινική Αμερική και στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι ρίζες της άνοιας ίσως βρίσκονται στην παιδική ηλικία – Τι έδειξαν πρόσφατες μελέτες

Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ: Επιστρέφει στην κοινωνία τμήμα της υπεραξίας που παράγει

Τα μυστικά για τις μεταβιβάσεις ακινήτων – Αναλυτικός οδηγός

Προϋπολογισμός 2026: Η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το αγροτικό, το στεγαστικό και το πακέτο μέτρων του 2026

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Χαμός στις στάσεις λεωφορείων μετά το τεχνικό πρόβλημα στη Γραμμή 3 του Μετρό – «Δεν χωράνε όλοι οι επιβάτες» – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Τεράστια ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό έχει προκαλέσει η διακοπή κυκλοφορίας στη Γραμμή 3 του...
09:36 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή έπειτα από καταδίωξη

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 16χρονος γιος Έλληνα βουλευτή, έπειτα από καταδίωξη που ση...
09:34 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 44χρονος προσπάθησε να πνίξει με κορδόνι τη σύντροφό του – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη, προκαλώ...
08:57 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Δολοφονία στο Νέο Ψυχικό: «Δεν είχαμε κόντρα με τον τοπογράφο» λέει ο μεσίτης της Μυκόνου

«Δεν είχαμε καμία αντιδικία με τον τοπογράφο. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης», δηλώνει αποκ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα