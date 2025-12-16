Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή έπειτα από καταδίωξη

  • Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 16χρονος γιος Έλληνα βουλευτή, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι.
  • Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο για να σταματήσει.
  • Ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψή του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία βράδυ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 16χρονος γιος Έλληνα βουλευτή, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12).

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο για να σταματήσει, με τον ανήλικο να μην συμμορφώνεται στο σήμα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ο ανήλικος στην προσπάθειά του να διαφύγει μπήκε σε μονόδρομους.

Σημειώνεται πως όταν οι Αρχές σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν πως επέβαιναν ακόμη 5 ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας έφερε πάνω του ένα κουζινομάχαιρο.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου.

 

 

 

 

 

σχολίασε κι εσύ

09:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

