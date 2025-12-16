Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή έπειτα από καταδίωξη

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 16χρονος γιος Έλληνα βουλευτή, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12).

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο για να σταματήσει, με τον ανήλικο να μην συμμορφώνεται στο σήμα ελέγχου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Ο ανήλικος στην προσπάθειά του να διαφύγει μπήκε σε μονόδρομους.

Σημειώνεται πως όταν οι Αρχές σταμάτησαν το όχημα, διαπίστωσαν πως επέβαιναν ακόμη 5 ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας έφερε πάνω του ένα κουζινομάχαιρο.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση ανηλίκου.