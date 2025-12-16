«Το θαύμα των Χριστουγέννων»: Σκύλος που εξαφανίστηκε το 2021 βρέθηκε σε καταφύγιο ζώων σε απόσταση 3.200 χιλιομέτρων – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας σκύλος, «καλλιτέχνης της απόδρασης», που εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην Καλιφόρνια το 2021 βρέθηκε ως εκ θαύματος δεμένος σε έναν φράχτη σε ένα καταφύγιο ζώων σε απόσταση περισσότερων από 3.200 χιλιομέτρων — ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα». Οι μπερδεμένοι ιδιοκτήτες του προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της πολυετούς περιπέτειας του σκύλου τους.

Ο Choco, ο σκύλος της Patricia Orozco, ένα ντάκσχουντ με σκληρό τρίχωμα, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Σακραμέντο το 2021. Από τότε, η ίδια και ο σύζυγός της απέκτησαν δύο παιδιά, αλλά η Orozco δήλωσε στην «Washington Post» ότι εξακολουθούσε να μιλάει συνεχώς για τον Choco.

«Όταν χάνεις ένα κατοικίδιο, όλα περνάνε από το μυαλό σου… Είναι ζωντανό; Είναι καλά; Το φροντίζουν καλά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τη μία πλευρά των ΗΠΑ στην άλλη

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Orozco έλαβε ένα μήνυμα από μια εταιρεία μικροτσίπ που ισχυριζόταν ότι ο Choco είχε βρεθεί σε μια πόλη που ονομάζεται Lincoln. Αρχικά υπέθεσε ότι το κουτάβι βρισκόταν στο Lincoln της Καλιφόρνια, μόλις 30 μίλια βόρεια του Σακραμέντο.

Στα πέντε χρόνια που ήταν αγνοούμενος, ο Choco κατάφερε με κάποιο τρόπο να φτάσει μέχρι το Λίνκολν του Μίσιγκαν, 2.300 μίλια μακριά από το σπίτι της Orozco.

Ο Choco βρέθηκε δεμένος σε έναν φράχτη έξω από το καταφύγιο ζώων Lincoln Park Animal Shelter, σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Helping Paws and Claws. Η Orozco έσπευσε να κανονίσει την ασφαλή επιστροφή του Choco, αλλά δεν ήταν σίγουρη πώς θα τα κατάφερνε να συνδυάσει την επανένωσή τους με τη φροντίδα των παιδιών της, μεταξύ των οποίων και ένα 4 μηνών.

Η Σίντι Γουόλντεν, πρώην υπάλληλος του τμήματος ελέγχου ζώων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Helping Paws and Claws, προσφέρθηκε να βοηθήσει. Ζήτησε δωρεές για να καλύψει τα έξοδα του αεροπορικού εισιτηρίου του Choco και γρήγορα έλαβε βοήθεια από άγνωστους, μεταξύ των οποίων και η Πένι Σκοτ, μια εθελόντρια διάσωσης ζώων που προσφέρθηκε να βοηθήσει στην ασφαλή μεταφορά του Choco , αναλαμβάνοντας η ίδια το ταξίδι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ένα άλλο μέλος της κοινότητας κάλυψε το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων με τα αεροπορικά μίλια που είχε συγκεντρώσει ανά τα χρόνια. H Σκοτ μπόρεσε να περάσει λίγο ποιοτικό χρόνο με τον Choco, αφού το ζευγάρι έχασε την πτήση σύνδεσης για την Καλιφόρνια.

«Αυτό το σκυλί ήταν καταπληκτικό. Δεν γκρίνιαξε ποτέ, δεν γάβγισε ποτέ σε κανέναν. Τον περπάτησα στο αεροδρόμιο με λουρί όλη την ώρα», είπε η Σκοτ .

«Καλλιτέχνης της απόδρασης» ο Choco

Η Orozco ήταν χαρούμενη που ο Choco δεν το έσκασε ξανά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο αεροδρόμιο, καθώς, όπως είπε στο μέσο ενημέρωσης, αν και ο σκύλος της ήταν πάντα γλυκός και ήρεμος, είχε την τάση να το σκάει.

«Ήταν ένας ύπουλος “δραπέτης”. Ήταν βασικά σαν τον Φόρεστ Γκαμπ, αλλά σε έκδοση σκύλου», είπε.

Η Orozco είπε ότι εκστασιασμένη όταν ο Choco , που είναι τώρα 11 ετών, επέστρεψε τελικά στην αγκαλιά της, καθώς αναπολούσε τη θλίψη της και την επίμονη άρνησή της να σκεφτεί να υιοθετήσει άλλο σκύλο μετά την εξαφάνισή του.

«Αυτό είναι πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα», είπε η Orozco. «Είναι ακόμα ο ίδιος, ο πιο τρυφερός σκύλος που θέλει πάντα να είναι πάνω σου», πρόσθεσε.

Η Orozco είπε ότι έχει εγκαταστήσει μια πόρτα ασφαλείας για να βεβαιωθεί ότι ο Choco δεν θα ξαναφύγει ποτέ.