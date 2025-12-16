Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή που οι αρχές συλλαμβάνουν τον γιο τους – Ο «μεγάλος καβγάς» πριν από την τραγωδία

Οι αρχές τους Λος Άντζελες έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη σύλληψη του 32χρονου Νικ Ράινερ, γιου του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονέων του, που συγκλόνισε το Χόλιγουντ, στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια.

Η δραματική στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ την Κυριακή, για την φερόμενη δολοφονία των γονιών του, καταγράφηκε σε φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν από τις αρχές.

Η Μονάδα Συμμοριών και Ναρκωτικών του LAPD ανήρτησε τη Δευτέρα –πριν τις διαγράψει λίγο αργότερα– εικόνες του 32χρονου να συλλαμβάνεται κοντά σε σταθμό του μετρό, σε απόσταση περίπου μερικών χιλιομέτρων από το σπίτι του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ στην Καλιφόρνια.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το πρόσωπο του Νικ Ράινερ εμφανίζεται θολωμένο, ενώ διακρίνεται να έχει πέσει στο έδαφος με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες πίσω από την πλάτη του.

Σε άλλη εικόνα, αστυνομικοί τον οδηγούν προς το περιπολικό. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η μονάδα τον προσδιόριζε μόνο ως «ύποπτο για διπλή ανθρωποκτονία».

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την ομοσπονδιακή αστυνομία με τη συνδρομή του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και Ληστειών του LAPD.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε γιατί η Μονάδα Συμμοριών και Ναρκωτικών διέγραψε τις φωτογραφίες της σύλληψης λίγο μετά τη δημοσίευσή τους.

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος έχει μακρά ιστορία προβλημάτων με εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες και την ψυχική του υγεία, φέρεται να τέθηκε υπό επιτήρηση αυτοκτονίας μετά τη σύλληψή του.

Συνελήφθη με κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον διάσημο σκηνοθέτη πατέρα του και τη μητέρα του το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τη New York Post, κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στο σωφρονιστικό συγκρότημα Twin Towers στο Λος Άντζελες.

Ο άγνωστος καβγάς πριν από την τραγωδία

Πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα The Post ότι είδαν τον Νικ, τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός «πολύ έντονου καβγά» στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εικάζεται ότι η σύγκρουση σχετιζόταν με την άρνηση του Νικ Ράινερ να υποβληθεί σε ακόμη έναν κύκλο σε κέντρο απεξάρτησης, έπειτα από 17 προηγούμενες προσπάθειες.

«Είχαν καβγαδίσει στο γιορτινό πάρτι του Κόναν και ο Ρομπ έλεγε στον κόσμο ότι φοβούνται για τον Νικ και φοβούνται ότι η ψυχική του κατάσταση επιδεινωνόταν», δήλωσε στην The Post ένας οικογενειακός φίλος από τα παλιά, που ζει κοντά στο σπίτι των Ράινερ.

Πηγή μιλώντας στο People ανέφερε ότι «ο Νικ τρόμαζε τους πάντες, συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα και ρωτούσε συνεχώς τον κόσμο αν ήταν διάσημοι».

Σύμφωνα με το TMZ, μετά τον καβγά ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ αποχώρησαν από το πάρτι, χωρίς να είναι γνωστό αν ο Νικ έφυγε επίσης.

Οικογενειακές πηγές προσθέτουν ότι τους τελευταίους μήνες η Μισέλ Ράινερ είχε εκφράσει σε φίλους της τη βαθιά της αγωνία, λέγοντας ότι εκείνη και ο Ρομπ είχαν φτάσει στα όριά τους εξαιτίας της ψυχικής ασθένειας του Νικ και των φερόμενων προβλημάτων του με τη χρήση ουσιών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα έχουμε δοκιμάσει όλα».

Γείτονας της οικογένειας υποστήριξε ότι ο Νικ Ράινερ ήταν «βαριά εθισμένος σε έναν συνδυασμό οπιούχων και ηρωίνης».

Παράλληλα, η 28χρονη αδελφή του, Ρόμι Ράινερ, η οποία εντόπισε τους γονείς τους δολοφονημένους, φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι «θα έπρεπε να είναι ύποπτος», καθώς είναι «επικίνδυνος», σύμφωνα με πηγές.

Άλλοι αναφέρθηκαν στην τάση του Νικ Ράινερ προς τη βία, η οποία συχνά τροφοδοτούνταν από τη χρήση ναρκωτικών, κάνοντας λόγο ακόμη και για ένα ξέσπασμα υπό την επήρεια μεθαμφεταμίνης, κατά το οποίο λεηλάτησε τον ξενώνα του σπιτιού των γονιών του.

Υπενθυμίζεται ότι το 2015 ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτησε την ταινία «Being Charlie», μια κινηματογραφική αποτύπωση της μάχης του Νικ Ράινερ με τον εθισμό, την οποία ο «κακομαθημένος» nepo-baby έγραψε από κοινού με έναν φίλο του που γνώρισε σε κέντρο απεξάρτησης.