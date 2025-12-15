Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Συνελήφθη ο γιος τους ως ύποπτος για την δολοφονία τους

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, συνελήφθη και κρατείται στις φυλακές της κομητείας του Λος Άντζελες ως ύποπτος για φόνο, λίγες ώρες αφότου ο θρύλος του Χόλιγουντ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ την Κυριακή.

Το ζευγάρι βρήκε νεκρό με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, η κόρη τους Ρόμι, μέσα στο σπίτι που βρίσκεται σε προάστιο του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα αρχεία του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο Νικ Ράινερ τέθηκε υπό κράτηση και η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Νωρίτερα τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Νικ Ράινερ ανακρινόταν από το Τμήμα Ληστειών–Ανθρωποκτονιών του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες μετά τους θανάτους των γονιών του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι κλήθηκε σε κατοικία για παροχή ιατρικής βοήθειας περίπου στις 3:30 μ.μ. την Κυριακή. Πηγές ταυτοποίησαν αργότερα τα θύματα ως τον Ρομπ και τη Μισέλ. Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες έγιναν αργά το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα δυτικών ΗΠΑ), με τους πρώτους που έφτασαν στο σπίτι να δηλώνουν ότι βρήκαν έναν άνδρα και μια γυναίκα νεκρούς, οι οποίοι αργότερα αναγνωρίστηκαν ως ο σκηνοθέτης και σύζυγός του.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1989. Γνωρίστηκαν όταν ο Ρομπ σκηνοθετούσε το When Harry Met Sally, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, μεταξύ αυτών και τον Νικ, ο οποίος στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του με τον εθισμό, που ξεκίνησαν από την εφηβεία του.

Ο Ρομπ ήταν σκηνοθέτης πολλών εμβληματικών ταινιών, όπως This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me, The Princess Bride (1987) και A Few Good Men (1992), μεταξύ άλλων.

Γιος του θρυλικού κωμικού Καρλ Ράινερ, ο Ρομπ έκανε το ντεμπούτο του στο Χόλιγουντ στη θρυλική τηλεοπτική σειρά All in the Family. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ», ανέφερε η οικογένεια Ράινερ σε δήλωσή της στο Variety. «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητούμε σεβασμό της ιδιωτικότητάς μας σε αυτήν την απερίγραπτα δύσκολη στιγμή».

Νικ Ράινερ: Ο εθισμός στα ναρκωτικά και η σχέση με τον πατέρα του

Σε συνέντευξη του 2016, ο Νικ Ράινερ μίλησε για την πολυετή μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, που ξεκίνησε στην εφηβεία του και τον οδήγησε σε περιόδους όπου ήταν άστεγος.

Το χάος αυτής της περιόδου αποτέλεσε μερικώς τη βάση για την ημι-αυτοβιογραφική ταινία «Being Charlie», που έγραψε μαζί με τον πατέρα του. Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Τώρα, είμαι σπίτι εδώ και πολύ καιρό και έχω επανέλθει στη ζωή στο Λος Άντζελες και κοντά στην οικογένειά μου».

Ο Νικ Ράινερ είναι σεναριογράφος, έχοντας μεγαλώσει σε σετ ταινιών που σκηνοθετούσε ο πατέρας του.

Η σχέση πατέρα-γιου ήταν περίπλοκη, αν και υπήρξε κάποια συμφιλίωση κατά τα γυρίσματα του «Being Charlie», με τον Ρομπ να έχει μιλήσει για την αίσθηση αδυναμίας που ένιωθε κατά τα «σκοτεινά» χρόνια του γιου του.