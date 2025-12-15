Γερμανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας – Άγνωστο εάν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Βερολίνο
πηγή: EPA/SEAN GALLUP

Ολοκληρώθηκαν, έπειτα από πέντε ώρες, οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ανακοίνωσε πριν από λίγο το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ακολουθούν οι συναντήσεις του κ. Ζελένσκι με Γερμανούς αξιωματούχους, ενώ είναι άγνωστο εάν στο αποψινό δείπνο με τους Ευρωπαίους εταίρους θα υπάρχει αμερικανική συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν προσκληθεί.

Η συζήτηση, ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας». Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».

Στην ουσία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μεταξύ συναντήθηκε νωρίτερα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον υποδέχθηκε αγκαλιάζοντάς τον και λέγοντας «Γεια σου, φίλε μου!». Αυτή την ώρα βρίσκεται στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος Γιούλια Κλέκνερ και αργότερα θα μεταβεί στην καγκελαρία για συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο Βερολίνο εφαρμόζεται ήδη από το Σαββατοκύριακο το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας, με περισσότερους από 3.600 αστυνομικούς να περιφρουρούν την κίνηση των ηγετών που συμμετέχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στους δρόμους, καθώς το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ενώ καθυστερήσεις και αλλαγές σημειώνονται και στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από μαχαίρωμα μέσα σε γυμνάσιο της Αθήνας

Οι 9 κορυφαίες ιατρικές έρευνες για το 2025 που αλλάζουν το τοπίο της υγείας

Γιορτές: Έτσι θα αντιμετωπίσετε το οικονομικό άγχος και θα αποφύγετε τον υπερκαταναλωτισμό

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,4% στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας κατά το γ’ τρίμηνο 2025 – Δείτε αναλυτι...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:56 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Δεύτερος ήρωας κλωτσάει το όπλο του δράστη πριν τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί και τον χτυπήσουν πολίτες κατά λάθος

Αυτή είναι η στιγμή που ένας δεύτερος ήρωας, στο Σίδνεϊ, αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη τ...
17:50 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Συνελήφθη ο γιος τους ως ύποπτος για την δολοφονία τους

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, συνελήφθη και κρατείται στις φυλακές της κομητείας του Λος Άντζελ...
15:20 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα ζητεί αποζημίωση 230 δισ. δολαρίων από τη Euroclear – «Νομικός εφιάλτης για την ΕΕ»

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή στη Μόσχα ζητώντας 230 δισ. δολάρια ως αποζημίωση...
13:24 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί έναν από τους «ακρογωνιαίους λίθους» των συνομιλιών

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες ζήτημ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα