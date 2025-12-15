Σοκ στη Σίκινο: Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε από κυνηγούς – Ανήκει στη μία εκ των 2 τουριστριών που αγνοούνταν από το 2024

Ανθρώπινος σκελετός σε ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή, εντοπίστηκε στη Σίκινο.

Όπως μεταδίδει το cyclades24, τον σκελετό εντόπισαν τυχαία δύο κυνηγοί που κινούνταν στο σημείο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ο οποίος προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανθρώπινος σκελετός ανήκει σε μία από τις δύο γυναίκες από τη Γαλλία, που είχαν εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί, χωρίς έκτοτε να έχουν δώσει σημεία ζωής. Η ταυτοποίηση προέκυψε από τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως πορτοφόλι και τσάντα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Μετά τον εντοπισμό του σκελετού, κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη νέα επιχείρηση έρευνας με στόχο τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας. Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για μία 73χρονη και μία 64χρονη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες που διήρκεσαν μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

