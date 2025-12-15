Κεραμέως: Τα κόμματα θα κληθούν σύντομα να πάρουν θέση για την ιστορική συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους – «Πυρά» από την αντιπολίτευση

Η κυβέρνηση καταθέτει την ιστορική κοινωνική συμφωνία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και όλοι θα τεθούν προ των ευθυνών τους, ανέφερε, απευθυνόμενη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, κατά την ομιλία της στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, στη Βουλή.

«Η συμφωνία είναι όλων των κοινωνικών εταίρων, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων των εργοδοτών. Και όλα τα κόμματα πλέον θα τεθούν προ των ευθυνών τους», είπε η κ. Κεραμέως, ακούγοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την πολιτική της κυβέρνησης που «διαλύει τους εργαζόμενους» και τους επιστρέφει «δεκαετίες πίσω».

«Μα, αν τα έχει κάνει όλα τόσα χάλια η κυβέρνηση, όπως λέτε, και στις Συλλογικές, γιατί έκανε ειδική παρέμβαση η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για να πει ότι η Ελλάδα, με αυτή την ιστορική συμφωνία, αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη; Κοντός ψαλμός… Η συμφωνία έρχεται στη Βουλή και όλα τα κόμματα θα πουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες», είπε η υπουργός Εργασίας.

Το 2026, είπε η κ. Κεραμέως, το υπουργείο θα πορευτεί με τρεις σημαντικούς στόχους:

-Τη νομοθέτηση της ιστορικής κοινωνικής συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις, στις αρχές του 2026. «Με τη συμφωνία που υπογράφηκε, για πρώτη φορά, μεταξύ κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα δουν υψηλότερους μισθούς και θα εργάζονται με καλύτερους όρους και με υψηλότερη προστασία. Οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και όλη η αγορά εργασίας θα ρυθμίζεται με σαφείς κανόνες», είπε η υπουργός Εργασίας και τόνισε ότι η σημασία της κοινωνικής συμφωνίας υπερβαίνει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων, γιατί αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας και αποδεικνύει ότι το κράτος μπορεί να λειτουργεί ως καταλύτης, για την εύρεση πεδίων σύγκλισης, και ως εγγυητής εμπιστοσύνης, ότι ο διάλογος, όταν είναι πραγματικός και όχι προσχηματικός, μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συμφωνία μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τη σύγκρουση στη σύγκλιση, από τη δυσπιστία στην κοινή ευθύνη και μας υπενθυμίζει ότι η κανονικότητα, ο διάλογος, η σταθερή λειτουργία των θεσμών δεν είναι πολυτέλεια αλλά είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί να προχωρά μια κοινωνία μπροστά, είπε η κ. Κεραμέως.

-Την περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. Το 2019 η ανεργία ήταν στο 18% και σήμερα είναι στο 8,2%. Θα δοθεί έμφαση, με στοχευμένες πολιτικές, στους νέους, στις γυναίκες, στους πολίτες με αναπηρία και στους πιο ηλικιωμένους πολίτες. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η προσπάθεια προσέλκυσης και άλλων Ελλήνων του εξωτερικού, στο πλαίσιο του Rebrain Greece.

-Την περαιτέρω επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η κάρτα καλύπτει σήμερα σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, τουρισμό, εστίαση, βιομηχανία, λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, ενέργεια.

Για το 2026, για τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, το υπουργείο θέτει επίσης βασικούς στόχους:

-Την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων. Το έργο αφορά σε 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων που έχουν ήδη σαρωθεί στο 80%. Το αποτέλεσμα θα είναι και η ταχύτερη απονομή και στις επικουρικές συντάξεις. Στις κύριες συντάξεις, ο μέσος χρόνος απονομής είναι οι 42 ημέρες, από 500 ημέρες το 2019.

-Τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, «πάντοτε σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο».

-Την περαιτέρω επιτάχυνση των χρόνων ραντεβού για τα ΚΕΠΑ. Τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, οι εκκρεμότητες για ραντεβού στα ΚΕΠΑ έχουν μειωθεί κατά 76%. Δημιουργήθηκαν νέες δομές σε Γαλάτσι, Κοζάνη και Πειραιά, έχουν υπερδιπλασιαστεί οι γιατροί, από 500 σε 1.200, ενώ έχουν ψηφιοποιηθεί και απλοποιηθεί πολλές διαδικασίες.

H υπουργός παρέθεσε τα στοιχεία της «ιδιαίτερα θετικής συγκυρίας» για την αγορά εργασίας.

-Η ανεργία συνεχίζει την πτωτική της πορεία υποχωρώντας στο 8,2%. «Βρισκόμαστε στα χαμηλότερα σημεία της ανεργίας της τελευταίας 17ετίας», είπε η Νίκη Κεραμέως και σημείωσε ότι η πτώση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της απασχόλησης. Σε αριθμούς, αυτό σημαίνει ότι πάνω από 500.000 πολίτες, που δεν δούλευαν το 2019, σήμερα εργάζονται. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που βγήκαν μόλις την Παρασκευή, η Ελλάδα έχει πετύχει νέο ρεκόρ απασχόλησης, σε επίπεδο τριμήνου, φτάνοντας το 71,3%.

-Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ξεπεράσει το 76,4%.

-Το επίπεδο των μισθών έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2019. Ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ και σήμερα είναι στα 880 ευρώ και προγραμματίζεται και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026. Η σωρευτική αύξηση είναι 35,4% και ο στόχος είναι τα 950 ευρώ για το 2027. Ο μέσος μισθός, πλήρους και μερικής απασχόλησης, είναι στα 1.342 ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.478 ευρώ. Ο στόχος είναι τα 1.500 ευρώ το 2027.

Η κοινωνική ασφάλιση

Αντίστοιχα, ευνοϊκή είναι η συγκυρία και για τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, όπως περιέγραψε η υπουργός, αφού η αύξηση της απασχόλησης τονώνει με εισφορές τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας που προστατεύει σήμερα σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζομένους, βοηθά σημαντικά στην αντιμετώπιση και της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας, είπε η κ. Κεραμέως και σημείωσε ότι υπήρξε «εκτόξευση» των υπερωριών κατά 2,2 εκατομμύρια το 2025, σε σχέση με το 2024. Αυτή δε η αύξηση των υπερωριών οδήγησε σε πλεόνασμα 800 εκατ. ευρώ, μόνο για το 2024. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έδωσε ώθηση στην επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας, ενώ και η αύξηση του κατώτατου, του μέσου μισθού και των αποδοχών του Δημοσίου οδήγησε σε αύξηση των εσόδων των ταμείων. Επιπλέον, έγινε αύξηση των συντάξεων η οποία σωρευτικά έχει αγγίξει το 16% τα τελευταία χρόνια – πριν από μερικές μέρες ψηφίστηκε και η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το επόμενο έτος, κατά 50% το 2026 και 100% το 2027. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να είναι αυξημένα κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ και η αύξηση αυτή, αποδόθηκε από την υπουργό Εργασίας, στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, την αύξηση του κατώτατου μισθού, στη συνεπαγόμενη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων και στα μέτρα ενίσχυσης των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς εργασίας.

Αντιπολίτευση: Η κυβέρνηση «αυτοθαυμάζεται» αλλά οι εργαζόμενοι την έχουν καταλάβει

Έντονη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην εικόνα «ευνοϊκής συγκυρίας» που παρουσίασε η υπουργός Εργασίας στη Βουλή για τα βήματα που έγιναν και θα γίνουν στην αγορά εργασίας. Ιδίως δε για την «ιστορική κοινωνική συμφωνία, με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους», πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα στους εργαζόμενους για την επαναφορά των ΣΣΕ.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε, ωστόσο, ότι η συμφωνία «έρχεται» στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες, έχει τη σφραγίδα όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, εργαζομένων και εργοδοτών, και η αντιπολίτευση θα κληθεί να πάρει ξεκάθαρα θέση αν θα ψηφίσει να ανοίξει ο δρόμος για τις ΣΣΕ ή αν θα επιχειρήσει να εμποδίσει μια τέτοια εξέλιξη.

Όλα τα κόμματα που πήραν τον λόγο, μετά την ομιλία της κυρίας Κεραμέως, αναφέρθηκαν στον μέσο μισθό, την υστέρησή του με ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων που δεν μπορούν σήμερα να βιοποριστούν παρά τα εξοντωτικά ωράρια.

Τα στοιχεία μιλούν, είπε η Νίκη Κεραμέως και σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε την ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%, «η μεγαλύτερη μείωση στην ανεργία σε κράτος μέλος της ΕΕ», ότι η κυβέρνηση παρέλαβε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και σήμερα είναι 880 ευρώ και από 1η Απριλίου 2026 επίκειται νέα αύξηση. Αποτέλεσμα είναι η χώρα μας σήμερα να έχει χαμηλότερη ανεργία από χώρες όπως η Ισπανία, η Φιλανδία, η Σουηδία, είπε η υπουργός και τόνισε ότι οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης έχουν αυξηθεί στο 76,4. Στα εργατικά ατυχήματα, τα στοιχεία της Eurostat, επισήμανε η υπουργός δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η 3η καλύτερη στην ΕΕ.

«Αν τα πράγματα έχουν πάει τόσο χάλια, πώς από τη μια χρονιά στην άλλη, εμφανίστηκαν 2,2 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες; Πού ήταν όλες αυτές πριν;», αναρωτήθηκε η κυρία Κεραμέως.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat που, όπως είπε, δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι πρωταθλητές στην απασχόληση το Σαββατοκύριακο. Επίσης επικαλέστηκε στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τις αδήλωτες υπερωρίες, στοιχεία που δείχνουν ότι ο μισθός δεν φτάνει για τους έξι στους δέκα εργαζόμενους και ότι το 88% των Ελλήνων κόβει βασικά είδη διατροφής. «Ο μέσος ετήσιος μισθός είναι κάτω από 18.000 ευρώ, την ώρα που πανευρωπαϊκά είναι στα 38.000. Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ ως προς τον κίνδυνο φτώχειας και έχουμε 27% το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας», είπε ο κ. Χρηστίδης για να διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση επιμένει στο κλίμα αυτοθαυμασμού αλλά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

Απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με την επαναφορά πρωτόγονων διατάξεων στο εργατικό δίκαιο, κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος. «Δουλειά τα Σαββατοκύριακα, ευέλικτες μορφές εργασίας, 13ωρο, απλήρωτες υπερωρίες. Προφανώς και όλα αυτά δεν νομοθετήθηκαν τυχαία. Σκοπός είναι η αναδιανομή του πλούτου υπέρ των κερδών του κεφαλαίου και εις βάρος των εργαζομένων. Το ΑΕΠ για τους έχοντες από το 45%, πήγε στο 50%, αλλά το ΑΕΠ μισθών και εισοδημάτων, από το 40%, έπεσε στο 35%. Αυτό λέγεται εσωτερική υποτίμηση και φτωχοποίηση των πλατιών στρωμάτων τής κοινωνίας. Δεν γίνεται να πιστεύει η κυβέρνηση πως τάχα η ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας θα βελτιωθεί με τα φτηνά εργατικά χέρια», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχετε κάνει τη ζωή του εργαζόμενοι κόλαση. Η κυβέρνηση συνεχίζει το αντεργατικό έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, της ΕΕ και τις εργοδοσίας. Το βασικό εργαλείο που τους κάνετε τη ζωή κόλαση, είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. «Φέρατε 13ωρο τον 21ο αιώνα. … Παρά τις επιτυχίες, που επικαλείται η κυβέρνηση και αυτοθαυμάζεται, ο μέσος πραγματικός μισθός είναι στο 20% του 2009. Όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία της κυρίας Κεραμέως με τον ΣΕΒ και τη ΓΣΕΕ. Τα λέει όλα αυτή η φωτογραφία. Σας έχουν καταλάβει οι εργαζόμενοι για τις υποτιθέμενες συλλογικές συμβάσεις», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

«Το 2019 νομοθετήσατε ότι οι επιχειρήσεις, για μια σειρά από λόγους, μπορούν να μην εφαρμόζουν μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Και άρα να τηρούν για τους εργαζόμενους τους χειρότερους μισθούς και χειρότερους όρους εργασίας, από αυτό που προβλέπει η κλαδική», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου και απευθύνθηκε προς την υπουργό Εργασίας: «Σας ρωτώ, θα το καταργήσετε αυτό; Καταργείτε τον δικό σας νόμο; Αν όχι γιατί λέτε ψέματα στους εργαζόμενους ότι επαναφέρετε τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας; Το 2019 νομοθετήσατε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προσφεύγουν μονομερώς σε διαιτησία για να πάρουν μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όταν ο εργοδότης δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι να διαπραγματευτεί και να υπογράψει μια ΣΣΕ. Θα το καταργήσετε αυτό; Αν όχι γιατί λέτε ψέματα; Νομοθετήσατε επίσης ότι ο υπουργός μπορεί να εξαιρεί επιχειρήσεις από την εφαρμογή μιας κλαδικής ΣΣΕ. Αν όχι, γιατί λέτε ψέματα;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ