Μεσσηνία: Αγρότες απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Θουρίας – Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Από σήμερα το πρωί, αγρότες από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας ζέσταναν τις μηχανές των τρακτέρ τους, ώστε να βρίσκονται στη συνάντηση που είχε δοθεί στις 12 το μεσημέρι στο μπλόκο της Μεσσήνης.

Στη συνέχεια, κατάφεραν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο και να τον αποκλείσουν παρά την προσπάθεια της αστυνομίας να τους αποτρέψει, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tharrosnews.gr.

Παραμένει άγνωστο για πόση ώρα θα μείνει κλειστός ο δρόμος, ενώ πλέον η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριους οδούς, με οδηγίες από την Τροχαία.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας προκειμένου οι αγρότες να μην μπουν στον αυτοκινητόδρομο οι δεύτεροι τα κατάφεραν, αρχικά παρακάμπτοντας μια κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο δρόμο.

Προηγήθηκε διάλογος μεταξύ των αγροτών και του επικεφαλής της δύναμης και αφού αρνήθηκε να τους επιτρέψει να περάσουν στο αυτοκινητόδρομο για μια ώρα, όπως έλεγαν, αποφάσισαν με τρακτέρ να ρίξουν μια πλευρική μπάρα. Έτσι δεκάδες τρακτέρ μπήκαν στον αυτοκινητόδρομο με την Αστυνομία στη συνέχεια να αποφασίζει να διακόψει αυτή την πομπή τοποθετώντας δύο οχήματα κάθετα στο οδόστρωμα.

Έτσι το κομβόι, στο οποίο συμμετείχαν πέρα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μελισσοκόμοι μέχρι και ψαράδες, κόπηκε στα δύο.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας αλλά ο δρόμος δεν άνοιγε, έτσι κάποια στιγμή συγκεντρωμένοι σήκωσαν στα χέρια το ένα αυτοκίνητο, οπότε ο δρόμος άνοιξε και για τα υπόλοιπα οχήματα.

Πλέον τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα αλλά και επαγγελματικά των μελισσοκόμων παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Praktiker. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από την παλιά εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας.