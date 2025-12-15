Μεσσηνία: Αγρότες απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Θουρίας – Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Σύνοψη από το

  • Αγρότες από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας απέκλεισαν σήμερα τον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Θουρίας, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας να τους αποτρέψει, οι αγρότες κατάφεραν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο, παρακάμπτοντας αρχικά μια κλούβα και στη συνέχεια σηκώνοντας ένα όχημα.
  • Πλέον, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την παλιά εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία: Αγρότες απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Θουρίας – Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Από σήμερα το πρωί, αγρότες από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας ζέσταναν τις μηχανές των τρακτέρ τους, ώστε να βρίσκονται στη συνάντηση που είχε δοθεί στις 12 το μεσημέρι στο μπλόκο της Μεσσήνης.

Στη συνέχεια, κατάφεραν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο και να τον αποκλείσουν παρά την προσπάθεια της αστυνομίας να τους αποτρέψει, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tharrosnews.gr.

Παραμένει άγνωστο για πόση ώρα θα μείνει κλειστός ο δρόμος, ενώ πλέον η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριους οδούς, με οδηγίες από την Τροχαία.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας προκειμένου οι αγρότες να μην μπουν στον αυτοκινητόδρομο οι δεύτεροι τα κατάφεραν, αρχικά παρακάμπτοντας μια κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο δρόμο.

Προηγήθηκε διάλογος μεταξύ των αγροτών και του επικεφαλής της δύναμης και αφού αρνήθηκε να τους επιτρέψει να περάσουν στο αυτοκινητόδρομο για μια ώρα, όπως έλεγαν, αποφάσισαν με τρακτέρ να ρίξουν μια πλευρική μπάρα. Έτσι δεκάδες τρακτέρ μπήκαν στον αυτοκινητόδρομο με την Αστυνομία στη συνέχεια να αποφασίζει να διακόψει αυτή την πομπή τοποθετώντας δύο οχήματα κάθετα στο οδόστρωμα.

Έτσι το κομβόι, στο οποίο συμμετείχαν πέρα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μελισσοκόμοι μέχρι και ψαράδες, κόπηκε στα δύο.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας αλλά ο δρόμος δεν άνοιγε, έτσι κάποια στιγμή συγκεντρωμένοι σήκωσαν στα χέρια το ένα αυτοκίνητο, οπότε ο δρόμος άνοιξε και για τα υπόλοιπα οχήματα.

Πλέον τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα αλλά και επαγγελματικά των μελισσοκόμων παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Praktiker. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από την παλιά εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο 15χρονη μαθήτρια μετά από μαχαίρωμα μέσα σε γυμνάσιο της Αθήνας

Οι 9 κορυφαίες ιατρικές έρευνες για το 2025 που αλλάζουν το τοπίο της υγείας

Γιορτές: Έτσι θα αντιμετωπίσετε το οικονομικό άγχος και θα αποφύγετε τον υπερκαταναλωτισμό

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,4% στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας κατά το γ’ τρίμηνο 2025 – Δείτε αναλυτι...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:03 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Εντοπίστηκε στίγμα του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί μέσω νέας τεχνολογίας που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

Παρατείνεται η αγωνία για την τύχη του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομε...
17:39 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Επιχείρηση «Νυχτερινός Ποιμήν»: Εντοπίστηκαν 10 ανήλικοι που είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε κατάστημα στον Πειραιά – Συνελήφθη ο υπεύθυνος 

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες ...
17:10 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στη Σίκινο: Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε από κυνηγούς – Ανήκει στη μία εκ των 2 τουριστριών που αγνοούνταν από το 2024

Ανθρώπινος σκελετός σε ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή, εντοπίστηκε στη Σίκινο. Όπως μετ...
16:33 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αγαπημένος καλ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα