Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκροί από μαχαιριές ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του – Αναφορές ότι τους σκότωσε ο γιος τους

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ και ευρύτερα στις ΗΠΑ ο θάνατος του σκηνοθέτη, παραγωγού και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Κυριακής στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του δυτικού Λος Άντζελες, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για ανθρωποκτονία γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο Ρομπ Ράινερ, ο οποίος πέρασε από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη θρυλική σειρά «All in the Family» στη σκηνοθεσία εμβληματικών ταινιών όπως τα «This Is Spinal Tap», «A Few Good Men» και «When Harry Met Sally», ήταν 78 ετών.

Rob Reiner, the legendary director and actor who rose to prominence in ‘All in the Family’ and went on to direct classics ‘This Is Spinal Tap,’ ‘Stand by Me,’ and ‘The Princess Bride,’ was found dead in his home alongside his wife. Story: https://t.co/YjuMeAGtvd pic.twitter.com/rGXA25WCh8 — Rolling Stone (@RollingStone) December 15, 2025

Σοροί

Εκείνος και η σύζυγός του εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία τους, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD), το ζευγάρι φέρεται να έχει πέσει θύμα θανάσιμων μαχαιρωμάτων.

Οι θάνατοι διερευνώνται ως υπόθεση ανθρωποκτονίας, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής ο αναπληρωτής αρχηγός της LAPD, Άλαν Χάμιλτον.

Πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες δεν αναζητά κανέναν ως ύποπτο ή ως πρόσωπο ενδιαφέροντος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και δεν θα το κάνει μέχρι να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας».

Αστυνομικοί που εισήλθαν στην κατοικία εντόπισαν τις σορούς δύο ατόμων. Οι Αρχές δεν προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής σε επίσημη ταυτοποίηση των νεκρών, ωστόσο επιβεβαίωσαν ότι το σπίτι, στην περιοχή Μπρέντγουντ του δυτικού Λος Άντζελες, είχε αναγνωριστεί ως η κατοικία του Ρομπ Ράινερ και ότι διεξαγόταν έρευνα για αυτό που περιέγραψαν ως «προφανή ανθρωποκτονία».

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που επικαλείται το περιοδικό PEOPLE, ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, σκοτώθηκαν από τον γιο τους, Νικ.

Rob Reiner & his wife Michele were killed in their LA home by their son Nick, @PEOPLE reports. They were found dead by their daughter Romy. 🔗: https://t.co/leM0OBqyRX pic.twitter.com/UIEKtuooNR — Pop Crave (@PopCrave) December 15, 2025

Νικ Ράινερ

Σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2016, ο γιος του, Νικ, είχε μιλήσει για τον πολυετή αγώνα του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ο οποίος ξεκίνησε στα πρώτα εφηβικά του χρόνια και τελικά τον οδήγησε να ζει στους δρόμους.

Όπως είχε πει, μπαινόβγαινε σε κέντρα αποκατάστασης από περίπου τα 15 του, αλλά καθώς ο εθισμός του κλιμακωνόταν, απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από το σπίτι και περνούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα άστεγος σε πολλές πολιτείες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτή η χαοτική περίοδος του εθισμού -συμπεριλαμβανομένων νυχτών και ακόμη και εβδομάδων που κοιμόταν έξω- αποτέλεσε αργότερα τη βάση για την ημι-αυτοβιογραφική ταινία «Being Charlie», την οποία συνυπέγραψε ως σεναριογράφος.

«Τώρα, είμαι στο σπίτι εδώ και πολύ καιρό και κάπως έχω προσαρμοστεί ξανά στο να βρίσκομαι στο Λ.Α. και κοντά στην οικογένειά μου», είχε δηλώσει τότε στο PEOPLE.

«Καταστροφική απώλεια»

Τους θανάτους επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της και η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας. «Πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια για την πόλη μας και για τη χώρα μας», ανέφερε στη δήλωσή της την Κυριακή, σημειώνοντας ότι η έρευνα για τους θανάτους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ίδια χαρακτήρισε την απώλεια «τραγωδία που δεν συγκλονίζει μόνο το Χόλιγουντ, αλλά και τον κοινωνικό ιστό της Καλιφόρνιας», επαινώντας τον Ράινερ για τη συμβολή του σε διάφορες πρωτοβουλίες καθώς και για τη δράση του ως υποστηρικτή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του είναι συντετριμμένοι από την απώλεια του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ. Περιέγραψε τον Ράινερ ως «τη μεγαλόκαρδη ιδιοφυΐα πίσω από τόσες κλασικές ιστορίες που αγαπάμε», προσθέτοντας ότι η ενσυναίσθησή του έδωσε βάθος και διαχρονικότητα στο έργο του.

Όπως ανέφερε ακόμη, η πολιτική δράση του Ράινερ «έκανε την Καλιφόρνια καλύτερο μέρος».

Η οικογένεια του ζευγαριού, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την αιφνίδια απώλεια και ζητάμε σεβασμό στην ιδιωτικότητα σε αυτήν την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Αστέρας του Χόλιγουντ

Ο Ρομπ Ράινερ γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1947 στον Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Πατέρας του ήταν ο θρυλικός κωμικός Καρλ Ράινερ και μητέρα του η ηθοποιός και τραγουδίστρια Εστέλ Λεμπόστ.

Ως γιος ενός πρωτοπόρου τηλεοπτικού κωμικού της «Χρυσής Εποχής της Τηλεόρασης», ο οποίος έγραψε και πρωταγωνίστησε στο «Your Show of Shows» του Σιντ Σίζαρ και στη συνέχεια δημιούργησε το «The Dick Van Dyke Show» και σκηνοθέτησε επιτυχημένες κωμωδίες, ο Ρομπ Ράινερ ακολούθησε μια πορεία που, όπως συχνά ειπώθηκε, «το μήλο δεν έπεσε μακριά από τη μηλιά».

Μεγαλωμένος στο Χόλιγουντ, φοίτησε στη Σχολή Κινηματογράφου του UCLA και άρχισε να εμφανίζεται σε μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα «Batman», «That Girl», «The Beverly Hillbillies» και «The Partridge Family». Εμφανίστηκε επίσης στην αυτοβιογραφική ταινία του πατέρα του «Enter Laughing» το 1967.

Ως ηθοποιός έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο «All in the Family», πριν αποχωρήσει από τη σειρά το 1978.

Χρειάστηκαν μερικά χρόνια μέχρι να βρει τα βήματά του μετά την αποχώρησή του από το «All in the Family», ωστόσο το 1984, με την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, δημιούργησε μια εμβληματική μουσική κωμωδία. Το «This Is Spinal Tap», βασισμένο σε μια πρόχειρα σχεδιασμένη ιδέα και σε μεγάλο βαθμό αυτοσχεδιασμένο μπροστά στην κάμερα, παρουσίασε τους Κρίστοφερ Γκαστ, Μάικλ ΜακΚιν και Χάρι Σίρερ ως τα μέλη του ομώνυμου συγκροτήματος, με τον ίδιο τον Ράινερ να υποδύεται τον σκηνοθέτη Μάρτι ΝτιΜπέργκι.

Ακολούθησε μια εντυπωσιακή πορεία με μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του Χόλιγουντ, όπως τα «Stand by Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «When Harry Met Sally» (1989), «Misery» (1990) και «A Few Good Men» (1992).



Το «Stand by Me» του χάρισε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, ενώ το «The Princess Bride» απέκτησε με τα χρόνια φανατικό κοινό. Η πιο εμβληματική σκηνοθετική του στιγμή θεωρείται από πολλούς το «When Harry Met Sally», που ένωσε ιδανικά τον Μπίλι Κρίσταλ και τη Μεγκ Ράιαν ως δύο στενούς φίλους που τελικά ερωτεύονται.

Η πιο πρόσφατη ταινία του ήταν το «Spinal Tap II: The End Continues», η συνέχεια του κλασικού «This Is Spinal Tap» του 1984.

Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian το 2008, ο Ράινερ είχε δηλώσει: «Κάνω τις ταινίες που θέλω να κάνω. Τα στούντιο ψάχνουν για εκατοντάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη και δεν πρόκειται να τα βρεις με μια μικρή ταινία… Αλλά μπήκα σε αυτή τη δουλειά για να εκφραστώ και να αφηγηθώ ιστορίες, όχι απλώς για να παράγω ένα προϊόν».

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν επίσης μια εξέχουσα προοδευτική φωνή στην κοινότητα του Χόλιγουντ. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής Δημοκρατικών υποψηφίων και έντονος επικριτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2006, αφού σκέφτηκε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, αποφάσισε τελικά να αποσυρθεί από την κούρσα.

Ο Ράινερ γνώρισε τη Μισέλ Σίνγκερ όταν σκηνοθετούσε το «When Harry Met Sally». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 και απέκτησε τρία παιδιά. Προηγουμένως, ο Ράινερ ήταν παντρεμένος με την Πένι Μάρσαλ, η οποία πέθανε το 2018, σε ηλικία 75 ετών, από επιπλοκές διαβήτη.