Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

  • Κυκλοφοριακά προβλήματα παρουσιάζονται από πολύ νωρίς το πρωί στον Κηφισό, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και σε άλλους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπως στη Μεσογείων και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στην Κηφισίας οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ύψος του Ψυχικού.
  • Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Κυκλοφοριακά προβλήματα παρουσιάζονται από πολύ νωρίς το πρωί στον Κηφισό, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο στο ύψος του Ηρακλείου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, αφού υπάρχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια. Στην λεωφόρο Κηφισίας, η εικόνα μέχρι στιγμής, είναι ελαφρώς καλύτερη, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι αυξημένη στην Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

