Οι αθλητικές μεταδόσεις 15/12/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Aναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/12/2025):

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Χάντμπολ γυναικών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Λαύριο EliteLeague

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier

20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Σάντα ΚλάραLiga Portugal

21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Κόμο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ Premier League

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Ντέρμπι EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Εστρέλα Liga Portugal

